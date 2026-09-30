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Орхідея може прожити 20 років: що потрібно робити, щоб квітка не загинула передчасно

За правильного догляду звичайна домашня орхідея може радувати цвітінням 15-20 років

30 вересня 2026, 09:05
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Сергій Кречмаровський

Орхідею часто сприймають як примхливу квітку, яку складно утримувати вдома. Насправді за належного догляду вона може жити дуже довго. Для найпоширеніших домашніх видів середня тривалість життя становить близько 15-20 років, а деякі орхідеї здатні рости значно довше.

Орхідея може прожити 20 років: що потрібно робити, щоб квітка не загинула передчасно

Орхідея може роками рости в домашніх умовах за правильного догляду. Фото: RainerBerns / Pixabay

Не заливайте рослину

Одна з найпоширеніших помилок — надмірний полив. Орхідея не любить, коли її коріння постійно перебуває у воді. Між поливами субстрату потрібно давати просохнути, а сам горщик повинен мати хороший дренаж.

Для більшості кімнатних орхідей орієнтиром може бути полив приблизно раз або двічі на тиждень, але частоту краще коригувати залежно від температури, вологості та стану субстрату.

Більше світла, але без палючого сонця

Більшості орхідей підходить яскраве розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть пошкоджувати листя, тоді як нестача освітлення негативно впливає на ріст і цвітіння. Тому в квартирах рослину краще тримати біля світлого вікна, захищаючи від сильного полуденного сонця.

Не забувайте про підживлення

У період активного росту орхідею можна підживлювати приблизно раз на тиждень добривом для цих рослин. Після цвітіння підживлення варто скоротити або тимчасово припинити.

Також орхідею потрібно пересаджувати кожні кілька років, особливо якщо субстрат розклався або коріння почало виходити з дренажних отворів. Правильний субстрат, достатня вологість повітря, відповідна температура та помірний полив допоможуть рослині залишатися здоровою протягом багатьох років.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 5 рослин, які варто обрізати в жовтні



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Джерело: https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/orchids/how-long-do-orchids-live
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