Орхидея может прожить 20 лет: что нужно делать, чтобы цветок не погиб преждевременно

Орхидею часто воспринимают как капризный цветок, который сложно содержать дома. На самом деле при должном уходе она может жить очень долго. Для наиболее распространенных домашних видов средняя продолжительность жизни составляет около 15-20 лет, а некоторые орхидеи способны расти гораздо дольше.

Орхидея может годами расти в домашних условиях при правильном уходе. Фото: RainerBerns / Pixabay

Не заливайте растение

Одна из самых распространенных ошибок – избыточный полив. Орхидея не любит, когда ее корни постоянно находятся в воде. Между поливами субстрату нужно давать просохнуть, а сам горшок должен иметь хороший дренаж.

Для большинства комнатных орхидей ориентиром может быть полив примерно раз или два раза в неделю, но частоту лучше корректировать в зависимости от температуры, влажности и состояния субстрата.

Больше света, но без палящего солнца

Большинству орхидей подходит яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут повреждать листву, в то время как недостаток освещения отрицательно влияет на рост и цветение. Поэтому в квартирах растение лучше держать у светлого окна, защищая от сильного полуденного солнца.

Не забывайте о подкормках

В период активного роста орхидею можно подкармливать примерно раз в неделю удобрением для этих растений. После цветения подкормку следует сократить или временно прекратить.

Также орхидею нужно пересаживать каждые несколько лет, особенно если субстрат разложился или корни начали выходить из дренажных отверстий. Правильный субстрат, достаточная влажность воздуха, соответствующая температура и умеренный полив помогут растению оставаться здоровым в течение многих лет.

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