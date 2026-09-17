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Не занапастіть троянди перед зимою: це обрізання не можна робити у вересні

Восени кущам потрібна акуратна підготовка, а деякі звичні процедури краще відкласти до весни

17 вересня 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Вересень – час поступово готувати троянди до холодів, але надмірне втручання може зашкодити рослинам. Одна з головних помилок у цей період – сильне обрізання, яке здатне спровокувати появу нового ніжного приросту перед морозами.

Не занапастіть троянди перед зимою: це обрізання не можна робити у вересні

Троянди в саду: восени рослини потребують правильної підготовки до зими. Фото з відкритих джерел

Не проводьте сильне обрізання. У вересні не варто активно коротити здорові пагони троянд. Після такої процедури рослина може почати формувати новий приріст, який не встигне достатньо визріти до настання холодів. В результаті молоді пагони виявляться вразливішими перед морозами. Основне обрізання троянд зазвичай проводять у відповідний час залежно від виду та клімату, а восени обмежуються необхідними санітарними заходами.

Видаляйте хворе листя. У вересні варто уважно оглядати кущі. Пожовкле, покрите плямами або уражене хворобами листя краще прибрати, особливо якщо воно вже опало навколо рослини. Хворий рослинний матеріал не слід залишати під кущем, оскільки він може стати джерелом проблем у наступному сезоні.

Не перегодовуйте азотом. Азотні добрива стимулюють зростання зеленої маси, тому восени їхнє застосування може бути небажаним. Перед зимою трояндам важливіше поступово завершити активне зростання та підготуватися до періоду спокою.

Не поспішайте видаляти всі бутони. Наприкінці сезону можна дозволити частині відцвілих троянд сформувати плоди-шипшини. Це природний процес, що сигналізує рослині про завершення сезону. Тому восени необов'язково постійно зрізати кожну зів'ялу квітку.

Головне завдання вересняне змушувати троянди активно рости, а поступово підготувати їх до зими. Видалення хворих частин, прибирання опалого листя та відмова від сильного обрізання допоможуть уникнути зайвого нового приросту перед холодами.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які 6 рослин можна обрізати у вересні, а які краще не чіпати



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Джерело: https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/roses/roses-in-september
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