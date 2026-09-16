Не навредите саду: какие 6 растений можно обрезать в сентябре, а какие лучше не трогать

Сентябрь подходит для легкой обрезки некоторых растений, но проводить масштабную стрижку всего сада не стоит. Неправильная осенняя обрезка может спровоцировать появление новых побегов, которые не успеют окрепнуть до наступления морозов.

Обрезка растений. Фото: ИИ

Ежевика. После завершения плодоношения у ежевики можно удалить старые побеги второго года. Их срезают у самой земли, не оставляя пеньков. При этом молодые зеленые побеги, которые будут плодоносить в следующем сезоне, трогать не следует.

Пионы. В сентябре можно убрать с пионов засохшие стебли, остатки цветов и отмершую листву. Старые полые стебли рекомендуется срезать низко и под углом, чтобы внутри не скапливалась вода.

Розмарин и другие травы. Осенью допустима легкая обрезка розмарина, лаванды, орегано и тимьяна. Речь идет не о сильном укорачивании, а об удалении сухих и побуревших частей, увядших соцветий и придании кустам аккуратной формы.

Тис. Тисовые кусты и живые изгороди хорошо переносят сентябрьскую стрижку. Чтобы получить ровную верхнюю линию, садоводы могут натянуть между установленными в земле колышками шпагат и использовать его как ориентир при обрезке.

Нивяник и флоксы. После окончания цветения нивяник можно укоротить до основания, удалив старые стебли и растительный мусор. Флоксы в сентябре также можно обрезать: удаление верхней трети стеблей улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых заболеваний.

Какие растения лучше не трогать

Весеннецветущие виды в сентябре лучше не обрезать, поскольку вместе с побегами можно удалить будущие цветочные почки. Не стоит также срезать растения с декоративными семенными головками, которые служат кормом для птиц зимой.

Розы и плодовые деревья. С осенней обрезкой этих растений лучше не спешить. Сильное укорачивание яблонь, вишен и груш может стимулировать появление новых побегов, которые не успеют подготовиться к холодам. Для масштабной обрезки таких деревьев лучше дождаться периода покоя.

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