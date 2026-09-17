Не погубите розы перед зимой: эту обрезку нельзя делать в сентябре

Сентябрь — время постепенно готовить розы к холодам, но чрезмерное вмешательство может навредить растениям. Одна из главных ошибок в этот период — сильная обрезка, которая способна спровоцировать появление нового нежного прироста перед морозами.

Розы в саду: осенью растения нуждаются в правильной подготовке к зиме. Фото из открытых источников

Не проводите сильную обрезку. В сентябре не стоит активно укорачивать здоровые побеги роз. После такой процедуры растение может начать формировать новый рост, который не успеет достаточно вызреть до наступления холодов. В результате молодые побеги окажутся более уязвимыми перед морозами. Основную обрезку роз обычно проводят в подходящее время в зависимости от вида и климата, а осенью ограничиваются необходимыми санитарными мерами.

Удаляйте больные листья. В сентябре стоит внимательно осматривать кусты. Пожелтевшие, покрытые пятнами или пораженные болезнями листья лучше убрать, особенно если они уже опали вокруг растения. Больной растительный материал не следует оставлять под кустом, поскольку он может стать источником проблем в следующем сезоне.

Не перекармливайте азотом. Азотные удобрения стимулируют рост зеленой массы, поэтому осенью их применение может быть нежелательным. Перед зимой розам важнее постепенно завершить активный рост и подготовиться к периоду покоя.

Не спешите удалять все бутоны. В конце сезона можно позволить части отцветших роз сформировать плоды-шиповники. Это естественный процесс, который сигнализирует растению о завершении сезона. Поэтому осенью необязательно постоянно срезать каждый увядший цветок.

Главная задача сентября — не заставлять розы активно расти, а постепенно подготовить их к зиме. Удаление больных частей, уборка опавших листьев и отказ от сильной обрезки помогут избежать лишнего нового прироста перед холодами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие 6 растений можно обрезать в сентябре, а какие лучше не трогать