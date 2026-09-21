Не лише хризантеми: квіти, які прикрасять сад у вересні

Вересень не обов'язково означає кінець яскравого цвітіння саду. Є рослини, які саме наприкінці літа та на початку осені починають активно цвісти або зберігають декоративність. Для саду можна звернути увагу на кілька зимостійких варіантів, які здатні прикрасити ділянку в цей період.

Осінній сад. Фото: ШІ

Седум "Autumn Joy" — один із помітних багаторічників для осіннього квітника.

Денне павичеве око на квітках седуму. Фото: Leonhard Lenz / Wikimedia Commons

На початку осені на ньому з'являються великі щільні суцвіття, які поступово змінюють забарвлення від зеленувато-рожевого до насичено-рожевого, а потім набувають коричневого відтінку. Рослина любить сонячні місця і добре дренований ґрунт.

Японська анемона здатна цвісти з кінця літа та продовжувати цвітіння восени.

Японська анемона (Eriocapitella japonica). Фото: cwarneke / Wikimedia Commons

Залежно від сорту її квітки можуть бути білими чи різних відтінків рожевого. Рослині підходять сонце і півтінь, але грунт повинен залишатися досить вологим без застою води. Деякі сорти вирізняються високою зимостійкістю, тому при виборі варто звертати увагу саме на характеристики конкретної рослини.

Хризантеми залишаються однією з головних прикмет осіннього саду.

Хризантеми у саду. Фото: Tsnena / Wikimedia Commons

Садові зимостійкі сорти здатні цвісти з вересня до листопада, пропонуючи велику різноманітність форм та відтінків. Для них краще вибрати сонячне, захищене місце з родючим і добре дренованим ґрунтом. Деякі сорти можуть потребувати додаткового захисту взимку.

Новоанглійська айстра здатна стати ще одним джерелом барв у вересні.

Новоанглійська айстра (Symphyotrichum novae-angliae). Фото: Andrew Sebastian / Wikimedia Commons

У деяких сортів цвітіння починається вже на початку місяця і триває до жовтня. Рослина утворює безліч схожих на ромашки квіток з жовтою серединкою і добре росте на сонці або в півтіні. Для неї підходить вологий, але добре дренований ґрунт. Окремі сорти мають високу зимостійкість, аж до H7 за шкалою RHS.

Таким чином, навіть після закінчення основної хвилі літнього цвітіння сад може залишатися яскравим. Седум, анемони, хризантеми та айстри дозволяють продовжити сезон декоративності та зустріти осінь із квітучим квітником.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як не занапастити троянди перед зимою