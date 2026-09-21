Не только хризантемы: цветы, которые украсят сад в сентябре

Сентябрь не обязательно означает конец яркого цветения в саду. Есть растения, которые как раз в конце лета и начале осени начинают активно цвести или сохраняют декоративность. Для сада можно обратить внимание на несколько достаточно зимостойких вариантов, которые способны украсить участок в этот период.

Осенний сад. Фото: ИИ

Седум "Autumn Joy" — один из заметных многолетников для осеннего цветника.

Дневной павлиний глаз на цветках седума. Фото: Leonhard Lenz / Wikimedia Commons

В начале осени на нём появляются крупные плотные соцветия, которые постепенно меняют окраску от зеленовато-розовой до насыщенно-розовой, а затем приобретают коричневатый оттенок. Растение любит солнечные места и хорошо дренированную почву.

Японская анемона способна цвести с конца лета и продолжать цветение осенью.

Японская анемона (Eriocapitella japonica). Фото: cwarneke / Wikimedia Commons

В зависимости от сорта её цветки могут быть белыми или разных оттенков розового. Растению подходят солнце и полутень, но почва должна оставаться достаточно влажной без застоя воды. Некоторые сорта отличаются высокой зимостойкостью, поэтому при выборе стоит обращать внимание именно на характеристики конкретного растения.

Хризантемы остаются одной из главных примет осеннего сада.

Хризантемы в саду. Фото: Tsnena / Wikimedia Commons

Садовые зимостойкие сорта способны цвести с сентября до ноября, предлагая большое разнообразие форм и оттенков. Для них лучше выбрать солнечное, защищённое место с плодородной и хорошо дренированной почвой. Некоторые сорта могут нуждаться в дополнительной защите зимой.

Новоанглийская астра способна стать ещё одним источником красок в сентябре.

Новоанглийская астра (Symphyotrichum novae-angliae). Фото: Andrew Sebastian / Wikimedia Commons

У некоторых сортов цветение начинается уже в начале месяца и продолжается до октября. Растение образует множество похожих на ромашки цветков с жёлтой серединкой и хорошо растёт на солнце или в полутени. Для него подходит влажная, но хорошо дренированная почва. Отдельные сорта имеют высокую зимостойкость, вплоть до H7 по шкале RHS.

Таким образом, даже после окончания основной волны летнего цветения сад может оставаться ярким. Седум, анемоны, хризантемы и астры позволяют продлить сезон декоративности и встретить осень с цветущим цветником.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как не погубить розы перед зимой