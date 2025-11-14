Відкрили перший у світі "Ozempic-ресторан": у чому його особливість

У центрі Лондона запрацював перший у світі тимчасовий "Ozempic-ресторан" під назвою "Season’s Eatings". Це проєкт, який пропонує спеціально розроблене меню для людей, що використовують ін’єкційні препарати для контролю ваги. Заклад відкрився 14 листопада та створений у співпраці відомого британського шеф-кухаря Джека Стайна та клінічного сервісу контролю ваги CheqUp.

Шеф-кухар "Ozempic-ресторану" Джек Стайн. Фото: Joe Pepler/PinPep

Попри свою популярність у соцмережах, препарат Ozempic не є ліками для схуднення, адже його призначають для лікування діабету 2 типу. Однак його активна речовина семаглутид має здатність регулювати апетит і рівень глюкози, через що багато людей використовують препарат у рамках медичного контролю ваги. Це стало натхненням для створення першого у світі меню, адаптованого під потреби тих, хто худне під наглядом лікаря та вживання "Оземпіку".

Тимчасовий ресторан запропонував гостям різдвяну вечерю з трьох страв, щоб переосмислити традиційну їжу з акцентом на менші порції, нижчу калорійність та збалансований склад. Страви розроблено так, щоб забезпечити насиченість без переїдання, зберігши при цьому святкові смаки.

Шеф-кухар Джек Стайн зазначив, що головне завдання ресторану зробити святкову вечерю інклюзивною для всіх, незалежно від їхніх дієтичних обмежень.

"Їжа покликана об’єднувати людей, а не розділяти. Справжній виклик, це створити страви, що сповнені смаку та щедрості, навіть якщо порції менші", — розповів Стайн.

У меню використано нежирну індичку, жирну рибу, цитрусові, хрестоцвіті овочі та інші продукти, що допомагають тримати апетит під контролем. Замість традиційних жирних соусів шеф-кухар використав чорний оцет, місо, соєвий соус, спеції та цитрусові, які додають глибини смаку без зайвих калорій.

Їжа в "Ozempic-ресторані". Фото: Joe Pepler/PinPep

Організатори зазначають, що головна мета "Ozempic-ресторану" показати, як можна поєднувати святкову атмосферу та свідоме харчування.

"Різдво — це час радості, але для людей, які проходять медичну програму схуднення, це може бути непростий період. Ми хотіли створити простір, де кожен відчуває себе комфортно та може насолоджуватися святкуванням без почуття провини", — сказав генеральний директор CheqUp Тобі Нікол.

