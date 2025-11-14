Відкрили перший у світі "Ozempic-ресторан": у чому його особливість

Рубрики
У центрі Лондона запрацював перший у світі тимчасовий "Ozempic-ресторан" під назвою "Season’s Eatings". Це проєкт, який пропонує спеціально розроблене меню для людей, що використовують ін’єкційні препарати для контролю ваги. Заклад відкрився 14 листопада та створений у співпраці відомого британського шеф-кухаря Джека Стайна та клінічного сервісу контролю ваги CheqUp.
Шеф-кухар "Ozempic-ресторану" Джек Стайн. Фото: Joe Pepler/PinPep
Попри свою популярність у соцмережах, препарат Ozempic не є ліками для схуднення, адже його призначають для лікування діабету 2 типу. Однак його активна речовина семаглутид має здатність регулювати апетит і рівень глюкози, через що багато людей використовують препарат у рамках медичного контролю ваги. Це стало натхненням для створення першого у світі меню, адаптованого під потреби тих, хто худне під наглядом лікаря та вживання "Оземпіку".
Тимчасовий ресторан запропонував гостям різдвяну вечерю з трьох страв, щоб переосмислити традиційну їжу з акцентом на менші порції, нижчу калорійність та збалансований склад. Страви розроблено так, щоб забезпечити насиченість без переїдання, зберігши при цьому святкові смаки.
Шеф-кухар Джек Стайн зазначив, що головне завдання ресторану зробити святкову вечерю інклюзивною для всіх, незалежно від їхніх дієтичних обмежень.
У меню використано нежирну індичку, жирну рибу, цитрусові, хрестоцвіті овочі та інші продукти, що допомагають тримати апетит під контролем. Замість традиційних жирних соусів шеф-кухар використав чорний оцет, місо, соєвий соус, спеції та цитрусові, які додають глибини смаку без зайвих калорій.
Їжа в "Ozempic-ресторані". Фото: Joe Pepler/PinPep
Організатори зазначають, що головна мета "Ozempic-ресторану" показати, як можна поєднувати святкову атмосферу та свідоме харчування.
