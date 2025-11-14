Открыли первый в мире "Ozempic-ресторан": в чем его особенность

В центре Лондона заработал первый в мире временный "Ozempic-ресторан" под названием "Season's Eatings". Это проект, предлагающий специально разработанное меню для людей, использующих инъекционные препараты для контроля веса. Заведение открылось 14 ноября и создано в сотрудничестве известного британского шеф-повара Джека Стайна и клинического сервиса контроля веса CheqUp.

Шеф-повар "Ozempic-ресторана" Джек Стайн. Фото: Joe Pepler/PinPep

Несмотря на свою популярность в соцсетях препарат Ozempic не является лекарством для похудения, ведь его назначают для лечения диабета 2 типа. Однако его активное вещество семаглутид обладает способностью регулировать аппетит и уровень глюкозы, поэтому многие люди используют препарат в рамках медицинского контроля веса. Это стало вдохновением для создания первого в мире меню, адаптированного под нужды худеющих под наблюдением врача и употребления "Оземпика".

Временный ресторан предложил гостям рождественский ужин из трех блюд, чтобы переосмыслить традиционную еду с акцентом на меньшие порции, более низкую калорийность и сбалансированный состав. Кушанья разработаны так, чтобы обеспечить насыщенность без переедания, сохранив при этом праздничные вкусы.

Шеф-повар Джек Стайн отметил, что главная задача ресторана сделать праздничный ужин инклюзивным для всех, независимо от их диетических ограничений.

"Пища призвана объединять людей, а не разделять. Настоящий вызов, это создать блюда, полные вкуса и щедрости, даже если порции меньше", — рассказал Стайн.

В меню использованы нежирная индейка, жирная рыба, цитрусовые, крестоцветные овощи и другие продукты, помогающие держать аппетит под контролем. Вместо традиционных жирных соусов шеф-повар использовал черный уксус, мисо, соевый соус, специи и цитрусовые, добавляющие глубины вкуса без лишних калорий.

Еда в "Ozempic-ресторане". Фото: Joe Pepler/PinPep

Организаторы отмечают, что главная цель Ozempic-ресторана показать, как можно сочетать праздничную атмосферу и сознательное питание.

"Рождество — это время радости, но для людей, которые проходят медицинскую программу похудения, это может быть непростой период. Мы хотели создать пространство, где каждый чувствует себя комфортно и может наслаждаться празднованием без вины", — сказал генеральный директор CheqUp Тоби Никол.

