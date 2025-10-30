Париж не перший: у цих містах найбільше ресторанів із зірками Мішлен у світі

Для гурманів по всьому світу Червоний гід Мішлен залишається головним орієнтиром у світі високої кухні. Заснований у 1900 році компанією Michelin, гід сьогодні охоплює понад 18 тисяч ресторанів у різних країнах, пропонуючи оцінку від однієї до трьох зірок. Ця система допомагає мандрівникам і кулінарним ентузіастам обирати ресторани, які варто відвідати для справжнього гастрономічного досвіду.

Міста з найбільшою кількістю ресторанів із зірками Мішлен. Фото з відкритих джерел

Що означають зірки Мішлен

1 зірка — дуже хороший ресторан у своїй категорії.

— дуже хороший ресторан у своїй категорії. 2 зірки — відмінна кухня, варто трохи відхилитися від маршруту, щоб спробувати страви.

— відмінна кухня, варто трохи відхилитися від маршруту, щоб спробувати страви. 3 зірки — виняткова кухня, варто здійснити окрему подорож саме заради цього ресторану.

Ці критерії залишаються незмінними з 1930-х років, а присудження зірок базується передусім на якості кухні. Атмосфера, обслуговування, інтер’єр та ціни розглядаються другорядно, а модні заклади без авторської кухні до гіда не потрапляють.

Лідери світу за кількістю ресторанів із зірками Мішлен

Попри те, що Париж традиційно асоціюється з високою кухнею, перше місце за кількістю ресторанів із зірками Мішлен посіла столиця Японії — Токіо. У 2025 році у Токіо налічується 180 ресторанів, які отримали 251 зірку Мішлен. Місто відоме не лише суші та раменом, а й широким спектром висококласної кухні, від традиційних японських страв до сучасних гастрономічних концептів.

На другому місці у рейтинг по зірках Мішлен опинився Париж. Тут розташовано 122 ресторани із загальною кількістю 160 зірок Мішлен. Класичні французькі ресторани, а також новаторські гастрономічні заклади роблять Париж невід’ємним пунктом у кулінарних подорожах.

Третє місце посів Кіото. В цьому японському місті 100 закладів отримали 134 зірки Мішлен.

Міста з найбільшою кількістю ресторанів з зірками Мішлен

Незалежно від того, чи плануєте ви коротку гастрономічну екскурсію або довгу подорож заради високої кухні, ці міста пропонують справжній кулінарний досвід. Найбільш важливий критерій у гіді Мішлен – це кухня та майстерність шеф-кухаря, а не лише презентація страв. Відтак гастрономічний тур по Токіо, Парижу чи Кіото обіцяє неймовірні смакові відкриття.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що закрився найкращий ресторан у світі.

Також "Коментарі" писали, що німецький гурман відвідав усі ресторани з трьома зірками "Мішлен". Він витратив цілий статок на цю мрію.