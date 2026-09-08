Ви все життя їли моркву неправильно: як отримати максимум користі від овоча

Морква давно стала одним із найбільш звичних продуктів на українській кухні. Її додають у супи та салати, тушкують, запікають або просто їдять сирою. Але спосіб приготування має значення: якщо хочеться отримати від моркви максимум користі, постійно гризти її сирою — не обов'язково найкращий варіант.

Свіжа морква в салатниці. Фото: Pixabay

Головна причина — бета-каротин. Саме він надає моркві характерного помаранчевого кольору. В організмі ця речовина може перетворюватися на вітамін А, який важливий, зокрема, для нормального зору, роботи імунної системи та інших фізіологічних процесів.

Сира морква чи термічно оброблена?

На перший погляд здається, що сирий овоч має бути кориснішим, адже під час нагрівання частина поживних речовин може руйнуватися. Проте з морквою ситуація складніша.

Дослідження показують, що термічна обробка та подрібнення можуть зробити каротиноїди доступнішими для організму. В одному з досліджень учасники краще засвоювали бета-каротин із вареної та подрібненої моркви, ніж із сирої нарізаної. Розрахункова частка засвоєння становила близько 65% проти 41%.

Інша робота також продемонструвала значно вищу біодоступність бета-каротину з обробленої моркви порівняно із сирою.

Тобто твердження "чим менше готувати овоч, тим він корисніший" у випадку моркви працює не завжди.

Найважливіший секрет — додати трохи жиру

Є ще одна деталь, про яку багато хто забуває. Бета-каротин є жиророзчинною речовиною, тому невелика кількість жиру під час їжі може сприяти його засвоєнню.

Наукові огляди показують, що додавання олії до моркви підвищує вивільнення каротиноїдів, а дослідження процесу травлення демонструють кращу біодоступність каротиноїдів із приготовленої моркви.

Тому тарілка моркви, приготованої на парі або швидко обсмаженої та поданої з невеликою кількістю рослинної олії, може бути кращим варіантом для отримання бета-каротину, ніж просто велика порція сирої моркви без жиру.

Але варити моркву годинами теж не варто

Є важливий нюанс: це не означає, що моркву потрібно довго виварювати. Надто довго варити моркву не варто. Тривала термічна обробка може погіршувати доступність частини корисних речовин. Натомість приготування на парі або нетривале тушкування допомагають краще вивільнити каротиноїди, зокрема бета-каротин. Тому моркву краще не розварювати до повної м’якості, а готувати помірно.

Ще один важливий момент — спосіб подачі. Щоб організм краще засвоював бета-каротин, моркву можна трохи термічно обробити, подрібнити та додати до неї невелику кількість рослинної олії. Тож звична сира морква — далеко не єдиний варіант, а в деяких випадках правильно приготований овоч може бути навіть ефективнішим джерелом бета-каротину.

Саме така комбінація допомагає організму отримати більше того бета-каротину, заради якого моркву так цінують.

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