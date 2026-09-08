Вы всю жизнь ели морковь неправильно: как получить максимум пользы от овоща

Морковь давно стала одним из самых обычных продуктов на украинской кухне. Ее добавляют в супы и салаты, тушат, запекают или просто едят сырой. Но способ приготовления имеет значение: если хочется получить от моркови максимум пользы, постоянно грызть ее сырой – не обязательно самый лучший вариант.

Свежая морковь в салатнице. Фото: Pixabay

Главная причина – бета-каротин. Именно он придает моркови характерный оранжевый цвет. В организме это вещество может превращаться в витамин А, который важен, в частности, для нормального зрения, работы иммунной системы и других физиологических процессов.

Сырая морковь или термически обработанная?

На первый взгляд кажется, что сырой овощ должен быть более полезным, ведь при нагревании часть питательных веществ может разрушаться. Однако с морковью ситуация более сложная.

Исследования показывают, что термическая обработка и измельчение могут сделать каротиноиды более доступными для организма. В одном из исследований участники лучше усваивали бета-каротин из вареной и измельченной моркови, чем из сырой нарезанной. Расчетная доля усвоения составила около 65% против 41%.

Другая работа также продемонстрировала значительно более высокую биодоступность бета-каротина из обработанной моркови по сравнению с сырой.

То есть утверждение "чем меньше готовить овощ, тем он полезнее" в случае моркови работает не всегда.

Самый важный секрет – добавить немного жира

Есть еще одна деталь, о которой многие забывают. Бета-каротин является жирорастворимым веществом, поэтому небольшое количество жира во время еды может способствовать его усвоению.

Научные обзоры показывают, что добавление масла в морковь повышает высвобождение каротиноидов, а исследования процесса пищеварения демонстрируют лучшую биодоступность каротиноидов из приготовленной моркови.

Поэтому тарелка моркови, приготовленной на пару или быстро обжаренной и поданной с небольшим количеством растительного масла, может быть лучшим вариантом для получения бета-каротина, чем просто большая порция сырой моркови без жира.

Но варить морковь часами тоже не стоит

Есть важный нюанс: это не значит, что морковь нужно долго вываривать. Слишком долго варить морковь не стоит. Длительная термическая обработка может ухудшать доступность части полезных веществ. Приготовление на пару или непродолжительное тушение помогают лучше высвободить каротиноиды, в частности бета-каротин. Поэтому морковь лучше не разваривать до полной мягкости, а готовить умеренно.

Еще один важный момент – способ подачи. Чтобы организм лучше усваивал бета-каротин, морковь можно немного термически обработать, измельчить и добавить в неё небольшое количество растительного масла. Поэтому привычная сырая морковь далеко не единственный вариант, а в некоторых случаях правильно приготовленный овощ может быть даже более эффективным источником бета-каротина.

Именно такая комбинация помогает организму получить больше того бета-каротина, ради которого морковь так ценят.

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