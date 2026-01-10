П’єш мінералку щодня – і шкодиш собі: ось скільки насправді можна пити без ризику для нирок

Мінеральна вода давно сприймається як символ здорового способу життя. Її п’ють після тренувань, у спеку, під час дієт і навіть замість звичайної води щодня. Проте лікарі застерігають: не вся мінералка однаково корисна, а безконтрольне вживання може перевантажити нирки, шлунково-кишковий тракт і навіть спричинити порушення сольового балансу.

Скільки мінеральної води можна пити щодня без шкоди для здоров’я – пояснення лікарів

Ключовий момент, який ігнорують більшість споживачів, – це тип мінеральної води та рівень її мінералізації. Саме від цього залежить безпечна добова норма.

Столова мінеральна вода з мінералізацією до 3 г/л вважається найбільш безпечною. Її дозволено пити щодня майже без обмежень, як звичайну питну воду, для втамування спраги. Водночас лікарі не радять використовувати її постійно для приготування їжі, адже навіть невелика кількість солей накопичується при регулярному нагріванні.

Лікувально-столова мінеральна вода містить від 1 до 10 г/л солей і потребує поміркованості. Оптимальна кількість – близько 400–500 мл на день. Її часто рекомендують після фізичних навантажень або у спекотну погоду, коли організм втрачає мікроелементи. Але замінювати нею всю добову норму рідини небезпечно – надлишок мінералів може негативно впливати на нирки та суглоби.

Найбільшу обережність слід проявляти з лікувальною мінеральною водою, мінералізація якої перевищує 10 г/л. Це вже не напій, а фактично лікувальний засіб. Таку воду призначає лише лікар – зазвичай при захворюваннях шлунка, жовчного міхура чи обміну речовин. П’ють її невеликими порціями по 150–200 мл 2–3 рази на день. У більшості випадків загальний об’єм не повинен перевищувати 600–900 мл, інколи – до 1,5 літра, але тільки в межах лікувального курсу.

Фахівці також нагадують про загальну добову норму рідини – у середньому 2–3 літри для дорослої людини. Орієнтир – 30–40 мл на 1 кг маси тіла. Важливо, щоб мінеральна вода становила лише частину цього об’єму, а не всю його основу.

Є й універсальні правила, які допоможуть уникнути шкоди. Мінеральну воду слід пити невеликими ковтками, бажано за 30–60 хвилин до їжі. При наявності захворювань нирок, шлунково-кишкового тракту або серцево-судинної системи консультація з лікарем є обов’язковою.

Висновок простий: мінеральна вода може бути корисною, але лише тоді, коли її вживають усвідомлено. Надмір солей не оздоровлює – він повільно створює проблеми, які з’являються не одразу, але мають серйозні наслідки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, чим шкідливий холодний душ взимку.