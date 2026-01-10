logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг ЗОЖ Пьешь минералку каждый день – и вредишь себе: вот сколько на самом деле можно пить без риска для почек
commentss НОВОСТИ Все новости

Пьешь минералку каждый день – и вредишь себе: вот сколько на самом деле можно пить без риска для почек

Столовая, лечебно-столовая или лечебная: одна из них безопасна почти всегда, другая – только по назначению. Ошибка может стоить здоровью.

10 января 2026, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Минеральная вода давно воспринимается как символ здорового образа жизни. Ее пьют после тренировок, в жару, во время диет и даже вместо обычной воды каждый день. Однако врачи предостерегают: не вся минералка одинаково полезна, а бесконтрольное употребление может перегрузить почки, желудочно-кишечный тракт и даже повлечь за собой нарушение солевого баланса.

Пьешь минералку каждый день – и вредишь себе: вот сколько на самом деле можно пить без риска для почек

Сколько минеральной воды можно пить каждый день без вреда для здоровья – объяснение врачей

Ключевой момент, который игнорируют большинство потребителей – это тип минеральной воды и уровень ее минерализации . От этого зависит безопасная суточная норма.

Столовая минеральная вода с минерализацией до 3 г/л считается наиболее безопасной. Ее разрешено пить каждый день почти без ограничений, как обычную питьевую воду, для утоления жажды. В то же время, врачи не советуют использовать ее постоянно для приготовления пищи, ведь даже небольшое количество солей накапливается при регулярном нагревании.

Лечебно-столовая минеральная вода содержит от 1 до 10 г/л солей и требует умеренности. Оптимальное количество – около 400–500 мл в день. Ее часто рекомендуют после физических нагрузок или в жаркую погоду, когда организм теряет микроэлементы. Но заменять ею всю суточную норму жидкости опасно – переизбыток минералов может негативно влиять на почки и суставы.

Наибольшую осторожность следует проявлять с лечебной минеральной водой , минерализация которой превышает 10 г/л. Это уже не напиток, а практически лечебное средство. Такую воду назначает только врач – обычно при заболеваниях желудка, желчного пузыря или обмене веществ. Пьют ее небольшими порциями по 150–200 мл 2–3 раза в день. В большинстве случаев общий объем не должен превышать 600-900 мл, иногда до 1,5 литра, но только в пределах лечебного курса.

Специалисты также напоминают об общей суточной норме жидкости в среднем 2-3 литра для взрослого человека. Ориентир – 30–40 мл на 1 кг массы тела. Важно, чтобы минеральная вода составляла лишь часть этого объема, а не все его основание.

Есть и универсальные правила, которые помогут избежать вреда. Минеральную воду следует пить небольшими глотками, желательно за 30-60 минут до еды. При наличии заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы консультация с врачом обязательна.

Вывод прост: минеральная вода может быть полезна, но только тогда, когда ее употребляют осознанно. Избыток солей не оздоравливает – он медленно создает проблемы, которые возникают не сразу, но имеют серьезные последствия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, чем вреден холодный душ зимой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости