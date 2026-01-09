Холодний душ узимку може добити організм: лікарі назвали групи ризику

У січні, коли організм і без того працює в режимі підвищеного навантаження через морози, короткий світловий день та дефіцит вітаміну D , різкий холодний душ може стати не "перезавантаженням", а стресом, який запускає небезпечні процеси.

ЗОЖ зі знаком мінус: кому холодний душ у січні загрожує серйозними проблемами

Лікарі наголошують: холодна вода різко звужує судини, підвищує артеріальний тиск і змушує серце працювати на межі. Для здорової, підготовленої людини це може бути допустимо, але для багатьох — пряма загроза.

Кому категорично заборонено холодний душ узимку

Фахівці виділяють кілька груп, для яких такий ЗОЖ може обернутися серйозними наслідками:

1. Люди з серцево-судинними захворюваннями

Холод може спровокувати спазм судин, аритмію, гіпертонічний криз або навіть інфаркт.

2. Ті, хто має проблеми з тиском

Навіть короткий контакт із холодною водою здатен викликати різкий стрибок артеріального тиску.

3. Особи з ослабленим імунітетом

Замість загартовування організм отримує перевантаження, що часто закінчується ГРВІ, бронхітом або пневмонією.

4. Люди з хронічними запаленнями

Холодний душ може загострити цистит, радикуліт, проблеми з нирками та суглобами.

5. Ті, хто перебуває у стані хронічного стресу або недосипу

У цьому випадку холод не бадьорить, а підвищує рівень кортизолу, посилюючи виснаження нервової системи.

Чому взимку холодний душ особливо небезпечний

У холодний сезон організм уже витрачає ресурси на підтримку тепла. Різкий душ:

підсилює судинний спазм ;

порушує терморегуляцію ;

може спричинити запаморочення або втрату свідомості ;

збільшує ризик переохолодження навіть у теплій ванній кімнаті . Що робити замість холодного душу: безпечні рекомендації Лікарі радять більш щадні альтернативи: Контрастний душ із мінімальною різницею температур; Поступове зниження температури , а не різкий холод; Завершувати душ прохолодною , а не крижаною водою; Загартовування проводити лише після консультації з лікарем ; Узимку робити акцент на сон, харчування та рух , а не екстремальні методи. ЗОЖ без фанатизму — головне правило зими Холодний душ — не панацея і не універсальний шлях до здоров’я. У січні організм потребує підтримки, а не додаткових шоків. Те, що працює влітку або для підготовлених людей, може нашкодити більшості взимку . Читайте також у "Коментарях", чому взимку сильно випадає волосся.





