Холодний душ узимку може добити організм: лікарі назвали групи ризику

Проніна Анна
ЗОЖ зі знаком мінус: кому холодний душ у січні загрожує серйозними проблемами
Лікарі наголошують: холодна вода різко звужує судини, підвищує артеріальний тиск і змушує серце працювати на межі. Для здорової, підготовленої людини це може бути допустимо, але для багатьох — пряма загроза.
Фахівці виділяють кілька груп, для яких такий ЗОЖ може обернутися серйозними наслідками:
1. Люди з серцево-судинними захворюваннями
Холод може спровокувати спазм судин, аритмію, гіпертонічний криз або навіть інфаркт.
2. Ті, хто має проблеми з тиском
Навіть короткий контакт із холодною водою здатен викликати різкий стрибок артеріального тиску.
3. Особи з ослабленим імунітетом
Замість загартовування організм отримує перевантаження, що часто закінчується ГРВІ, бронхітом або пневмонією.
4. Люди з хронічними запаленнями
Холодний душ може загострити цистит, радикуліт, проблеми з нирками та суглобами.
5. Ті, хто перебуває у стані хронічного стресу або недосипу
У цьому випадку холод не бадьорить, а підвищує рівень кортизолу, посилюючи виснаження нервової системи.
У холодний сезон організм уже витрачає ресурси на підтримку тепла. Різкий душ:
підсилює судинний спазм;
порушує терморегуляцію;
може спричинити запаморочення або втрату свідомості;
збільшує ризик переохолодження навіть у теплій ванній кімнаті.
Лікарі радять більш щадні альтернативи:
Контрастний душ із мінімальною різницею температур;
Поступове зниження температури, а не різкий холод;
Завершувати душ прохолодною, а не крижаною водою;
Загартовування проводити лише після консультації з лікарем;
Узимку робити акцент на сон, харчування та рух, а не екстремальні методи.
Холодний душ — не панацея і не універсальний шлях до здоров’я. У січні організм потребує підтримки, а не додаткових шоків. Те, що працює влітку або для підготовлених людей, може нашкодити більшості взимку.
