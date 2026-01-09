logo_ukra

Холодний душ узимку може добити організм: лікарі назвали групи ризику
Холодний душ узимку може добити організм: лікарі назвали групи ризику

Модна звичка загартовування, яка активно пропагується у соцмережах, узимку може обернутися різким погіршенням здоров’я — особливо для людей із прихованими діагнозами.

9 січня 2026, 22:51
Автор:
Проніна Анна

У січні, коли організм і без того працює в режимі підвищеного навантаження через морози, короткий світловий день та дефіцит вітаміну D, різкий холодний душ може стати не "перезавантаженням", а стресом, який запускає небезпечні процеси.

Холодний душ узимку може добити організм: лікарі назвали групи ризику

ЗОЖ зі знаком мінус: кому холодний душ у січні загрожує серйозними проблемами

Лікарі наголошують: холодна вода різко звужує судини, підвищує артеріальний тиск і змушує серце працювати на межі. Для здорової, підготовленої людини це може бути допустимо, але для багатьох — пряма загроза.

Кому категорично заборонено холодний душ узимку

Фахівці виділяють кілька груп, для яких такий ЗОЖ може обернутися серйозними наслідками:

1. Люди з серцево-судинними захворюваннями
Холод може спровокувати спазм судин, аритмію, гіпертонічний криз або навіть інфаркт.

2. Ті, хто має проблеми з тиском
Навіть короткий контакт із холодною водою здатен викликати різкий стрибок артеріального тиску.

3. Особи з ослабленим імунітетом
Замість загартовування організм отримує перевантаження, що часто закінчується ГРВІ, бронхітом або пневмонією.

4. Люди з хронічними запаленнями
Холодний душ може загострити цистит, радикуліт, проблеми з нирками та суглобами.

5. Ті, хто перебуває у стані хронічного стресу або недосипу
У цьому випадку холод не бадьорить, а підвищує рівень кортизолу, посилюючи виснаження нервової системи.

Чому взимку холодний душ особливо небезпечний

У холодний сезон організм уже витрачає ресурси на підтримку тепла. Різкий душ:

  • підсилює судинний спазм;

  • порушує терморегуляцію;

  • може спричинити запаморочення або втрату свідомості;

  • збільшує ризик переохолодження навіть у теплій ванній кімнаті.

    Що робити замість холодного душу: безпечні рекомендації

    Лікарі радять більш щадні альтернативи:

    • Контрастний душ із мінімальною різницею температур;

    • Поступове зниження температури, а не різкий холод;

    • Завершувати душ прохолодною, а не крижаною водою;

    • Загартовування проводити лише після консультації з лікарем;

    • Узимку робити акцент на сон, харчування та рух, а не екстремальні методи.

      ЗОЖ без фанатизму — головне правило зими

      Холодний душ — не панацея і не універсальний шлях до здоров’я. У січні організм потребує підтримки, а не додаткових шоків. Те, що працює влітку або для підготовлених людей, може нашкодити більшості взимку.

