Не те, чим здається: 5 дивовижних фактів про овочі, які змінять ваше уявлення про звичну їжу

Ми звикли сприймати овочі як звичайну та знайому частину нашого раціону. Проте за кожним із них ховається багата історія, сповнена цікавих нюансів, народних помилок та біологічних особливостей.

Різноманітні овочі, зокрема помідори та морква. Фото: SvenHilker / Pixabay

Морква не завжди була помаранчевою. Звичний нам яскраво-жовтогарячий коренеплід сьогодні здається стандартом, але історично морква виглядала зовсім інакше. До XVII століття переважна більшість сортів була фіолетовою, білою, червоною або жовтою. Помаранчева морква набула широкого поширення завдяки голландським селекціонерам у XVII столітті. Популярна легенда пов'язує її колір із династією Оранських, проте прямих історичних доказів цієї версії немає.

Помідори довго викликали побоювання. Коли томати лише завезли до Європи з Америки у XVI столітті, до них тривалий час ставилися обережно. Оскільки вони належать до родини пасльонових, деякі європейці вважали їх потенційно небезпечними або використовували як декоративні рослини. При цьому відома історія про те, як американець Роберт Гіббон Джонсон у 1820 році публічно з'їв цілий кошик помідорів на сходах суду в Салемі, щоб довести їхню безпеку, сьогодні вважається лише гарною міською легендою.

Уся капуста світу — це одна й та сама рослина. Брокколі, цвітна капуста, білокачанна, брюссельська, кольрабі і кучерява капуста (кейл) виглядають зовсім по-різному, але з погляду ботаніки це один і той самий біологічний вид — Brassica oleracea (капуста городня). Шляхом багатовікового штучного відбору люди змусили дику рослину розвивати різні частини: в одних сортів у їжу пішло листя, в інших – потовщене стебло, а у броколі та цвітної капусти — суцвіття.

Огірок — це ягода. З кулінарного погляду огірок — класичний овоч, але ботаніка класифікує його інакше. Ботанічно огірок є плодом типу гарбузина — різновидом спеціалізованої ягоди. До цієї групи належать кавун, диня і гарбуз, і навіть баклажани, які з наукового погляду теж класифікуються як ягоди.

Картопляні хитрощі Антуана Пармантьє. Коли картопля вперше потрапила до Європи, селяни ставилися до неї з підозрою і неохоче бралися за її вирощування. У Франції XVIII століття агроном Антуан-Огюст Пармантьє прагнув довести цінність культури та зробити її популярною. Згідно з відомим переказом, він домігся виділення королівської охорони для дослідного поля на день, але залишав його без нагляду вночі. Розрахунок виправдався: вирішивши, що охороняють щось винятково цінне, місцеві жителі почали таємно забирати бульби для своїх городів, тим самим сприяючи розповсюдженню овочу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що ви все життя їли моркву неправильно: як отримати максимум користі від овочу.