Не то, чем кажется: 5 удивительных фактов об овощах, которые изменят ваше представление о привычной еде

Мы привыкли воспринимать овощи как обычную и знакомую часть нашего рациона. Однако за каждым из них скрывается богатая история, полная интересных нюансов, народных заблуждений и биологических особенностей.

Разнообразные овощи, включая помидоры и морковь. Фото: SvenHilker / Pixabay

Морковь не всегда была оранжевой. Привычный нам ярко-оранжевый корнеплод сегодня кажется стандартом, но исторически морковь выглядела совсем иначе. До XVII века подавляющее большинство сортов было фиолетовым, белым, красным или жёлтым. Оранжевая морковь получила широкое распространение благодаря голландским селекционерам в XVII веке. Популярная легенда связывает её цвет с династией Оранских, однако прямых исторических доказательств этой версии нет.

Помидоры долго вызывали опасения. Когда томаты только завезли в Европу из Америки в XVI веке, к ним долгое время относились с осторожностью. Поскольку они относятся к семейству паслёновых, некоторые европейцы считали их потенциально опасными или использовали исключительно как декоративные растения. При этом известная история о том, как американец Роберт Гиббон Джонсон в 1820 году публично съел целую корзину помидоров на ступенях суда в Салеме, чтобы доказать их безопасность, сегодня считается лишь красивой городской легендой.

Вся капуста мира — это одно и то же растение. Брокколи, цветная капуста, белокочанная, брюссельская, кольраби и кудрявая капуста (кейл) выглядят совершенно по-разному, но с точки зрения ботаники это один и тот же биологический вид- Brassica oleracea (капуста огородная). Путём многовекового искусственного отбора люди заставили дикое растение развивать разные части: у одних сортов в пищу пошли листья, у других — утолщённый стебель, а у брокколи и цветной капусты — соцветия.

Огурец — это ягода. С кулинарной точки зрения огурец — классический овощ, но ботаника классифицирует его иначе. Ботанически огурец представляет собой плод типа тыквина, который является разновидностью специализированной ягоды. К этой же группе относятся арбуз, дыня и тыква, а также баклажаны, которые с научной точки зрения тоже классифицируются как ягоды.

Картофельные хитрости Антуана Пармантье. Когда картофель впервые попал в Европу, крестьяне относились к нему с подозрением и неохотно брались за его выращивание. Во Франции XVIII века агроном Антуан-Огюст Пармантье стремился доказать ценность культуры и сделать её популярной. Согласно известному преданию, он добился выделения королевской охраны для опытного поля на день, но оставлял его без присмотра ночью. Расчет оправдался: решив, что охраняют нечто исключительно ценное, местные жители начали тайком забирать клубни для своих огородов, тем самым способствуя распространению овоща.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что вы всю жизнь ели морковь неправильно: как получить максимум пользы от овоща.