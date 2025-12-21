Користь без переплат: ви роками купували «суперфуди», хоча все потрібне вже було на вашій кухні

Корисне харчування давно стало нормою, але разом із ним з’явився й інший феномен — віра у "чарівні" продукти з захмарними цінниками. Лосось, чіа, кіноа та лохина міцно закріпилися в меню багатьох, хоча нутриціологи наголошують: у більшості випадків це питання не користі, а маркетингу.

Чим замінити дорогі суперфуди без шкоди для здоров’я — прості продукти, які працюють не гірше

Фахівці пояснюють: доступні місцеві продукти містять ті самі поживні речовини, а інколи навіть перевершують модні аналоги.

Риба: не лише лосось

Червона риба давно стала символом "здорового життя", але її легко замінити:

оселедцем

скумбрією

сардинами

мойвою

Ці види риби містять високі концентрації омега-3 жирних кислот. Скумбрія, наприклад, входить до переліку найкорисніших риб у європейських рекомендаціях з харчування.

Крупи без модних назв

Кіноа легко замінюється гречкою — без глютену, з білком, залізом і магнієм.

Амарант не має унікальних властивостей — звичайна вівсянка з бета-глюканами ефективно знижує рівень холестерину.

Насіння і горіхи: простіше — не гірше

Чіа — лляне насіння

Льон містить ті ж омега-3, клітковину та речовини для гормонального балансу — і значно дешевший.

Фісташки — гарбузове насіння , багате на цинк та корисне для імунітету.

Мигдаль — арахіс, який є повноцінним джерелом білка та вітамінів групи B.

Зелень і ягоди: локальне працює краще

Базилік легко замінюється петрушкою, кропом, салатом або капустою — у них більше вітаміну С та антиоксидантів.

Лохина — чорна смородина або чорноплідна горобина, які містять у рази більше антоціанів.

Чому ми переплачуємо

Експерти пояснюють: популярність суперфудів зросла завдяки правильній подачі, а не унікальному складу. У Європі та США вже кілька років поспіль набирає популярності тренд local food — місцеві продукти, які корисні, доступні та екологічніші.

Головний висновок

Здорове харчування не зобов’язане бути дорогим. Організму важливі поживні речовини, а не гучні назви на упаковці.

Гречка, оселедець, льон і смородина працюють так само ефективно, як кіноа, лосось і чіа — але без удару по гаманцю.

Іноді найкращий суперфуд — це той, який давно стоїть у вас на кухні.

