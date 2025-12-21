logo

Польза без переплат: вы годами покупали «суперфуды», хотя все нужное уже было на вашей кухне

Диетологи объяснили, чем легко заменить модные продукты – здоровье не пострадает, а стол будет вкусным и доступным.

21 декабря 2025, 06:05
Автор:
Проніна Анна

Полезное питание давно стало нормой, но вместе с ним появился и другой феномен – вера в "волшебные" продукты с заоблачными ценниками . Лосось, чиа, киноа и голубика прочно закрепились в меню многих, хотя нутрициологи отмечают: в большинстве случаев это вопрос не пользы, а маркетинга.

Польза без переплат: вы годами покупали «суперфуды», хотя все нужное уже было на вашей кухне

Чем заменить дорогие суперфуды без вреда для здоровья – простые продукты, которые работают не хуже

Специалисты объясняют: доступные местные продукты содержат те же питательные вещества , а иногда даже превосходят модные аналоги.

Рыба: не только лосось

Красная рыба давно стала символом "здоровой жизни", но ее легко заменить:

  • селедкой

  • скумбрией

  • сардинами

  • мойвой

Эти виды рыбы содержат высокие концентрации омега-3 жирных кислот. Скумбрия, например, входит в список самых полезных рыб в европейских рекомендациях по питанию.

Крупы без модных названий

  • Кино легко заменяется гречкой — без глютена, с белком, железом и магнием.

  • Амарант не обладает уникальными свойствами – обычная овсянка с бета-глюканами эффективно снижает уровень холестерина.

Семена и орехи: проще — не хуже

  • Чиальняное семя
    Лен содержит те же омега-3, клетчатку и вещества для гормонального баланса и значительно дешевле.

  • Фисташкитыквенные семена , богатые цинком и полезные для иммунитета.

  • Миндальарахис , являющийся полноценным источником белка и витаминов группы B.

Зелень и ягоды: локальное работает лучше

  • Базилик легко заменяется петрушкой, укропом, салатом или капустой – у них больше витамина С и антиоксидантов.

  • Голубикачерная смородина или черноплодная рябина , содержащая в разы больше антоцианов.

Почему мы переплачиваем

Эксперты объясняют: популярность суперфудов выросла благодаря правильной подаче, а не уникальному составу. В Европе и США уже несколько лет подряд набирает популярность тренд local food — местные продукты, которые полезны, доступны и более экологичны.

Главный вывод

Здоровое питание не должно быть дорогим. Организму важны питательные вещества, а не громкие названия на упаковке.
Гречка, сельдь, лен и смородина работают так же эффективно, как киноа, лосось и чиа – но без удара по кошельку .

Иногда самый лучший суперфуд – это тот, который давно стоит у вас на кухне.

Напомним, портал "Комментарии" публиковал рецепт "правильного" холодца.



