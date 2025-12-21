Польза без переплат: вы годами покупали «суперфуды», хотя все нужное уже было на вашей кухне

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Полезное питание давно стало нормой, но вместе с ним появился и другой феномен – вера в "волшебные" продукты с заоблачными ценниками . Лосось, чиа, киноа и голубика прочно закрепились в меню многих, хотя нутрициологи отмечают: в большинстве случаев это вопрос не пользы, а маркетинга.
Чем заменить дорогие суперфуды без вреда для здоровья – простые продукты, которые работают не хуже
Специалисты объясняют: доступные местные продукты содержат те же питательные вещества , а иногда даже превосходят модные аналоги.
Красная рыба давно стала символом "здоровой жизни", но ее легко заменить:
селедкой
скумбрией
сардинами
мойвой
Эти виды рыбы содержат высокие концентрации омега-3 жирных кислот. Скумбрия, например, входит в список самых полезных рыб в европейских рекомендациях по питанию.
Кино легко заменяется гречкой — без глютена, с белком, железом и магнием.
Амарант не обладает уникальными свойствами – обычная овсянка с бета-глюканами эффективно снижает уровень холестерина.
Чиа — льняное семя
Лен содержит те же омега-3, клетчатку и вещества для гормонального баланса и значительно дешевле.
Фисташки — тыквенные семена , богатые цинком и полезные для иммунитета.
Миндаль – арахис , являющийся полноценным источником белка и витаминов группы B.
Базилик легко заменяется петрушкой, укропом, салатом или капустой – у них больше витамина С и антиоксидантов.
Голубика — черная смородина или черноплодная рябина , содержащая в разы больше антоцианов.
Эксперты объясняют: популярность суперфудов выросла благодаря правильной подаче, а не уникальному составу. В Европе и США уже несколько лет подряд набирает популярность тренд local food — местные продукты, которые полезны, доступны и более экологичны.
Здоровое питание не должно быть дорогим. Организму важны питательные вещества, а не громкие названия на упаковке.
Гречка, сельдь, лен и смородина работают так же эффективно, как киноа, лосось и чиа – но без удара по кошельку .
Иногда самый лучший суперфуд – это тот, который давно стоит у вас на кухне.
Напомним, портал "Комментарии" публиковал рецепт "правильного" холодца.