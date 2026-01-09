Холодный душ зимой может добить организм: врачи назвали группы риска

В январе, когда организм и без того работает в режиме повышенной нагрузки из-за морозов, короткий световой день и дефицит витамина D , резкий холодный душ может стать не "перезагрузкой", а стрессом, запускающим опасные процессы.

ЗОЖ со знаком минус: кому холодный душ в январе грозит серьезными проблемами

Врачи отмечают: холодная вода резко сужает сосуды , повышает артериальное давление и заставляет сердце работать на грани. Для здорового, подготовленного человека это может быть допустимо, но для многих прямая угроза.

Кому категорически запрещен холодный душ зимой

Специалисты выделяют несколько групп, для которых такой ЗОЖ может обернуться серьезными последствиями:

1. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Холод может спровоцировать спазм сосудов, аритмию, гипертонический криз или даже инфаркт .

2. Имеющие проблемы с давлением

Даже короткий контакт с холодной водой способен вызвать резкий скачок артериального давления .

3. Лица с ослабленным иммунитетом

Вместо закаливания организм получает перегрузку, часто заканчивающуюся ОРВИ, бронхитом или пневмонией .

4. Люди с хроническими воспалениями

Холодный душ может обострить цистит, радикулит, проблемы с почками и суставами .

5. Находящиеся в состоянии хронического стресса или недосыпа

В этом случае холод не бодрит, а повышает уровень кортизола , усиливая истощение нервной системы.

Почему зимой холодный душ особенно опасен

В холодный сезон организм уже тратит ресурсы на поддержание тепла. Резкий душ:

усиливает сосудистый спазм ;

нарушает терморегуляцию ;

может вызвать головокружение или потерю сознания ;

увеличивает риск переохлаждения даже в теплой ванной комнате . Что делать вместо холодного душа: безопасные рекомендации Врачи советуют более щадящие альтернативы: Контрастный душ с минимальной разностью температур; Постепенное понижение температуры , а не резкий холод; Завершать душ прохладной , а не ледяной водой; Закаливание проводить только после консультации с врачом ; Зимой делать упор на сон, питание и движение , а не экстремальные методы. ЗОЖ без фанатизма – главное правило зимы Холодный душ – не панацея и не универсальный путь к здоровью. В январе организм нуждается в поддержке, а не дополнительных шоках. То, что работает летом или для подготовленных людей, может навредить большинству зимой . Читайте также в "Комментариях", почему зимой сильно выпадают волосы.





