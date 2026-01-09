Холодный душ зимой может добить организм: врачи назвали группы риска

Рубрики
ЗОЖ со знаком минус: кому холодный душ в январе грозит серьезными проблемами
Врачи отмечают: холодная вода резко сужает сосуды , повышает артериальное давление и заставляет сердце работать на грани. Для здорового, подготовленного человека это может быть допустимо, но для многих прямая угроза.
Специалисты выделяют несколько групп, для которых такой ЗОЖ может обернуться серьезными последствиями:
1. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Холод может спровоцировать спазм сосудов, аритмию, гипертонический криз или даже инфаркт .
2. Имеющие проблемы с давлением
Даже короткий контакт с холодной водой способен вызвать резкий скачок артериального давления .
3. Лица с ослабленным иммунитетом
Вместо закаливания организм получает перегрузку, часто заканчивающуюся ОРВИ, бронхитом или пневмонией .
4. Люди с хроническими воспалениями
Холодный душ может обострить цистит, радикулит, проблемы с почками и суставами .
5. Находящиеся в состоянии хронического стресса или недосыпа
В этом случае холод не бодрит, а повышает уровень кортизола , усиливая истощение нервной системы.
В холодный сезон организм уже тратит ресурсы на поддержание тепла. Резкий душ:
усиливает сосудистый спазм ;
нарушает терморегуляцию ;
может вызвать головокружение или потерю сознания ;
увеличивает риск переохлаждения даже в теплой ванной комнате .
Врачи советуют более щадящие альтернативы:
Контрастный душ с минимальной разностью температур;
Постепенное понижение температуры , а не резкий холод;
Завершать душ прохладной , а не ледяной водой;
Закаливание проводить только после консультации с врачом ;
Зимой делать упор на сон, питание и движение , а не экстремальные методы.
Холодный душ – не панацея и не универсальный путь к здоровью. В январе организм нуждается в поддержке, а не дополнительных шоках. То, что работает летом или для подготовленных людей, может навредить большинству зимой .
