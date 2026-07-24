Дієтологи назвали найгірші звички, які “вбивають” організм: відмовтеся від цього негайно

Поліпшити харчування буває складно, адже навколо надто багато суперечливих порад. Сьогодні радять відмовитися від вуглеводів, а завтра кажуть, що вони необхідні для сил. У цьому хаосі легко припуститися помилок.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Експерти виділяють три поширені звички, яких варто позбутися якнайшвидше, пише видання Independent.

Перша помилка — це підрахунок лише калорій без урахування користі продуктів. Люди часто купують усе низькокалорійне, але забувають про вітаміни, мінерали, білки та клітковину. Дві страви можуть мати однакову калорійність. Але одна дасть організму все необхідне, а інша залишить вас голодними вже за годину. Тому дивитися варто на якість і різноманітність їжі, а не тільки на цифри.

Друга поширена проблема — перенесення основного обсягу їжі на вечір. Багато хто снідає на ходу або взагалі пропускає цей прийом їжі, на обід обирає легкий перекус, а вже ввечері влаштовує справжній бенкет. Експерти зауважують, що у вечірній час організм гірше порається із засвоєнням цукру та жирів. Величезна вечеря не лише заважає якісному сну, але й поступово призводить до накопичення зайвої ваги. Краще розподіляти білки та овочі рівномірно протягом усього дня.

Третя помилка пов'язана з мисленням за принципом "все або нічого". Людина, яка випадково з'їла шматок торта чи фастфуд, часто вважає свій раціон повністю зіпсованим і повертається до шкідливих звичок. Проте один неповноцінний прийом їжі не здатен руйнувати здоров'я, так само як один салат не зробить вас ідеально здоровими. Важлива лише стабільність та загальна картина харчування протягом місяця.

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