Диетологи назвали хушие привычки, которые "убивают" организм: откажитесь от этого немедленно

Улучшить питание бывает сложно, ведь вокруг слишком много противоречивых советов. Сегодня советуют отказаться от углеводов, а завтра говорят, что они необходимы силам. В этом хаосе легко допустить ошибки.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Эксперты выделяют три распространенных привычки, от которых следует избавиться как можно быстрее, пишет издание Independent.

Первая ошибка – это подсчет только калорий без учета пользы продуктов. Люди часто покупают все низкокалорийное, но забывают о витаминах, минералах, белках и клетчатке. Два блюда могут иметь одинаковую калорийность. Но одна даст организму все необходимое, а другая оставит вас голодными уже через час. Поэтому смотреть следует на качество и разнообразие пищи, а не только на цифры.

Вторая распространенная проблема – перенос основного объема пищи на вечер. Многие завтракают на ходу или вообще пропускают этот прием пищи, на обед выбирают легкий перекус, а уже вечером устраивают настоящий пир. Эксперты отмечают, что в вечернее время организм хуже справляется с усвоением сахара и жиров. Огромный ужин не только мешает качественному сну, но постепенно приводит к накоплению лишнего веса. Лучше всего распределять белки и овощи равномерно в течение всего дня.

Третья ошибка связана с мышлением по принципу "все или ничего". Человек, случайно съевший кусок торта или фастфуд, часто считает свой рацион полностью испорченным и возвращается к вредным привычкам. Однако один неполноценный прием пищи не способен разрушать здоровье, равно как один салат не сделает вас идеально здоровыми. Важна только стабильность и общая картина питания в течение месяца.

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