Спортзал більше не потрібен: ТОП 5 ефективних вправ для тих, хто вдома

Чимало людей переконані, що без купи грошей на абонемент у спортзал чи важких гантелей привести тіло до ладу просто нереально. Насправді ж наше власне тіло — це найкращий тренажер, який завжди поруч із нами. Якщо ви майже увесь день сидите вдома й зовсім не палаєте бажанням витрачати час на дороги до фітнес-клубів, звичайна домашня зарядка стане чудовою заміною. Вона допоможе швидко розігнати кров по тілу, зміцнити м'язи та повернути легкість суглобам абсолютно безплатно.

Вправа. Фото з відкритих джерел

Коли довго сидиш у чотирьох стінах, втома збирається значно швидше, а в тілі з'являються застої. Щоб почуватися добре, вам геть не потрібно катувати себе годинами важких тренувань. Цілком вистачить просто регулярно робити п'ять простих вправ, які добре включають у роботу всі основні м'язи.

Перша вправа це класичні присідання. Вони чудово опрацьовують стегна, сідниці та колінні суглоби. Виконуйте їх плавно, тримаючи спину рівною.

Друга вправа полягає у відтисканнях від підлоги або від краю міцного столу. Це найкращий спосіб зміцнити м’язи грудей, плечей та рук за допомогою власної ваги.

Третя вправа це планка з опорою на передпліччя. Вона добре зміцнює прес, спину та допомагає утримувати правильну поставу протягом усього дня.

Четверта вправа включає сідничний місток з положення лежачи на спині. Вона ефективно включає в роботу задню поверхню стегна і легко знімає напругу з попереку після тривалого сидіння.

П'ята вправа це випади на місці. Вони розвивають баланс, координацію і якісно тренують ноги навіть у найменшій кімнаті.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які помідори корисніші — звичайні чи черрі.



