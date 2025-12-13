Чи справді вода з лимоном допомагає схуднути і «очищає організм»: пояснення медиків

Вода з лимоном натщесерце — звичка, яку останні роки активно популяризують блогери, дієтологи та зірки соцмереж. Їй приписують чудодійні властивості: прискорення обміну речовин, очищення організму, покращення травлення і навіть ефект схуднення. Та чи дійсно це так, і чи підходить вона всім?

Вода з лимоном зранку — корисна звичка чи пастка для здоров’я: лікарі відповіли

Лікарі попереджають: хоча склянка теплої води з лимонним соком справді може запустити травну систему і м’яко зволожити організм після сну, ця звичка має і зворотний бік. "Лимон — це кислота. Якщо пити таку воду щодня, особливо на голодний шлунок, це може викликати подразнення слизової, біль у шлунку або навіть загострення гастриту", — пояснює гастроентерологиня Інна Шевченко.

Ще одна загроза — для зубної емалі. Лимонна кислота при регулярному вживанні послаблює емаль, підвищуючи чутливість зубів. Стоматологи радять пити таку воду через трубочку та полоскати рот після.

Водночас фахівці визнають: якщо немає проблем зі шлунком, склянка води з кількома краплями лимонного соку або долькою лимона — цілком безпечна і навіть корисна. Особливо взимку, коли організм потребує вітаміну С. Але замінювати таким напоєм сніданок чи сподіватися на "чарівне очищення" — марно.

"Це не панацея. Це — ритуал, і він працює тоді, коли є частиною загального здорового способу життя", — резюмує дієтолог Олексій Савчук.

