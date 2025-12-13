Действительно ли вода с лимоном помогает похудеть и очищает организм: объяснение медиков

Вода с лимоном натощак — привычка, которую в последние годы активно популяризируют блоггеры, диетологи и звезды соцсетей. Ей приписывают чудодейственные характеристики: ускорение обмена веществ, очищение организма, улучшение пищеварения и даже эффект похудения. Да действительно ли это так, и подходит ли она всем?

Вода с лимоном утром – полезная привычка или ловушка для здоровья: врачи ответили

Врачи предупреждают: хотя стакан теплой воды с лимонным соком действительно может запустить пищеварительную систему и мягко увлажнить организм после сна, у этой привычки и обратная сторона. "Лимон – это кислота. Если пить такую воду каждый день, особенно голодным желудком, это может вызвать раздражение слизистой, боль в желудке или даже обострение гастрита", — объясняет гастроэнтерологиня Инна Шевченко.

Еще одна угроза – для зубной эмали. Лимонная кислота при регулярном употреблении ослабляет эмаль, повышая чувствительность зубов. Стоматологи советуют пить такую воду через трубочку и полоскать рот после.

В то же время специалисты признают: если нет проблем с желудком , стакан воды с несколькими каплями лимонного сока или долькой лимона вполне безопасен и даже полезен . Особенно зимой, когда организм нуждается в витамине С. Но заменять таким напитком завтрак или надеяться на "волшебную очистку" — бесполезно.

"Это не панатея. Это ритуал, и он работает тогда, когда является частью общего здорового образа жизни", — резюмирует диетолог Алексей Савчук.

