Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір
Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір

Добірка з 5 фільмів з зимовою атмосферою, які допоможуть вибрати, що подивитися ввечері взимку.

13 січня 2026, 17:05
Автор:
Slava Kot

Коли за вікном падає сніг, а мороз змушує залишатися вдома, саме час увімкнути фільм із виразною зимовою атмосферою. Ми зібрали п’ять стрічок, де холод, сніг і заметілі не просто декорація, а важлива частина історії. Ці зимові фільми різні за жанром, тому кожен знайде свій ідеальний варіант для перегляду зимового вечора.

Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір

Фільми про зиму. Фото з відкритих джерел

"Післязавтра" (2004)

  • - Наукова фантастика, екшн
  • - IMDb 6,5

Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір - фото 2

Науково-фантастичний екшн про глобальну кліматичну катастрофу, яка за лічені дні занурює світ у новий льодовиковий період. Фільм поєднує видовищні сцени з емоційною історією про виживання та родинні зв’язки.

"Крижане серце" (2013)

  • - Дитячий, мюзикл
  • - IMDb 7,4

Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір - фото 2

Анімаційний хіт Disney про сестер, магію та силу прийняття себе. Стрічка підкорила глядачів зимовою візуальною красою, музикою та теплим посилом про любов і сім’ю.

"Щось" (1982)

  • - Фантастика, жахи
  • - IMDb 8,2

Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір - фото 2

Культовий фантастичний трилер Джона Карпентера, події якого розгортаються на антарктичній станції. Ізоляція, мороз і параноя створюють напружену атмосферу, що тримає до фінальних кадрів.

"Реальна любов" (2003)

  • - Комедія, мелодрама
  • - IMDb 7,5

Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір - фото 2

Романтична комедія, дія якої відбувається напередодні Різдва в засніженому Лондоні. Кілька переплетених історій нагадують, що навіть узимку найважливішим залишається людське тепло.

"Мерзенна вісімка" (2015)

  • - Вестерн, детектив
  • - IMDb 7,8

Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір - фото 2

Камерний вестерн Квентіна Тарантіно, де герої застрягають у заметілі в гірській хатині. Сніг і холод підсилюють напругу, перетворюючи фільм на психологічну гру з непередбачуваним фіналом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв найочікуваніші фільми 2026 року.

Також "Коментарі" писали про 10 фільмів, які здивують своєю кінцівкою.



