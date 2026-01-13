Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір

Коли за вікном падає сніг, а мороз змушує залишатися вдома, саме час увімкнути фільм із виразною зимовою атмосферою. Ми зібрали п’ять стрічок, де холод, сніг і заметілі не просто декорація, а важлива частина історії. Ці зимові фільми різні за жанром, тому кожен знайде свій ідеальний варіант для перегляду зимового вечора.

Фільми про зиму. Фото з відкритих джерел

"Післязавтра" (2004)

- Наукова фантастика, екшн

- IMDb 6,5

Науково-фантастичний екшн про глобальну кліматичну катастрофу, яка за лічені дні занурює світ у новий льодовиковий період. Фільм поєднує видовищні сцени з емоційною історією про виживання та родинні зв’язки.

"Крижане серце" (2013)

- Дитячий, мюзикл

- IMDb 7,4

Анімаційний хіт Disney про сестер, магію та силу прийняття себе. Стрічка підкорила глядачів зимовою візуальною красою, музикою та теплим посилом про любов і сім’ю.

"Щось" (1982)

- Фантастика, жахи

- IMDb 8,2

Культовий фантастичний трилер Джона Карпентера, події якого розгортаються на антарктичній станції. Ізоляція, мороз і параноя створюють напружену атмосферу, що тримає до фінальних кадрів.

"Реальна любов" (2003)

- Комедія, мелодрама

- IMDb 7,5

Романтична комедія, дія якої відбувається напередодні Різдва в засніженому Лондоні. Кілька переплетених історій нагадують, що навіть узимку найважливішим залишається людське тепло.

"Мерзенна вісімка" (2015)

- Вестерн, детектив

- IMDb 7,8

Камерний вестерн Квентіна Тарантіно, де герої застрягають у заметілі в гірській хатині. Сніг і холод підсилюють напругу, перетворюючи фільм на психологічну гру з непередбачуваним фіналом.

