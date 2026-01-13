Зима на екрані: 5 фільмів, які варто подивитися у морозний вечір

Рубрики
Коли за вікном падає сніг, а мороз змушує залишатися вдома, саме час увімкнути фільм із виразною зимовою атмосферою. Ми зібрали п’ять стрічок, де холод, сніг і заметілі не просто декорація, а важлива частина історії. Ці зимові фільми різні за жанром, тому кожен знайде свій ідеальний варіант для перегляду зимового вечора.
Фільми про зиму. Фото з відкритих джерел
Науково-фантастичний екшн про глобальну кліматичну катастрофу, яка за лічені дні занурює світ у новий льодовиковий період. Фільм поєднує видовищні сцени з емоційною історією про виживання та родинні зв’язки.
Анімаційний хіт Disney про сестер, магію та силу прийняття себе. Стрічка підкорила глядачів зимовою візуальною красою, музикою та теплим посилом про любов і сім’ю.
Культовий фантастичний трилер Джона Карпентера, події якого розгортаються на антарктичній станції. Ізоляція, мороз і параноя створюють напружену атмосферу, що тримає до фінальних кадрів.
Романтична комедія, дія якої відбувається напередодні Різдва в засніженому Лондоні. Кілька переплетених історій нагадують, що навіть узимку найважливішим залишається людське тепло.
Камерний вестерн Квентіна Тарантіно, де герої застрягають у заметілі в гірській хатині. Сніг і холод підсилюють напругу, перетворюючи фільм на психологічну гру з непередбачуваним фіналом.
