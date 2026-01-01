Найочікуваніші фільми 2026 року: що нового вийде в кіно

2026 рік обіцяє стати одним із найнасиченіших у світовому кінопрокаті за останнє десятиліття. Глядачів чекають повернення знакових франшиз, сміливі авторські інтерпретації класики та нові розділи у всесвітах Marvel, DC, Pixar і Star Wars. Зібрали найочікуваніші фільми року.

Найочікуваніші фільми 2026 року

28 років потому: Храм кісток (16 січня)

Новий фільм Нії ДаКости розширює всесвіт культового постапокаліптичного хорору, зосереджуючись на персонажі Спайка, який виживає у зруйнованій Англії. Кілліан Мерфі ненадовго повертається до ролі Джима, поєднуючи нову історію з оригінальною трилогією. Проєкт позиціонують як початок нової сюжетної арки з подальшими сиквелами.

Супер Маріо Галактика в кіно (3 квітня)

Продовження касового хіта 2023 року натхненне грою Super Mario Galaxy обіцяє ще масштабнішу візуальну подорож. Фільм робить ставку на ностальгію, водночас розширюючи всесвіт Маріо для нової аудиторії.

Диявол носить Prada 2 (1 травня)

Через два десятиліття культова модна драма повертається з оригінальним акторським складом на чолі з Меріл Стріп та Енн Гетевей. Сюжет тримають у таємниці, але він імовірно досліджуватиме трансформацію індустрії моди в епоху цифрових медіа.

Мандалорець та Ґроґу (22 травня)

Після успіху серіалу Lucasfilm переносить історію на великий екран, зробивши її доступною для ширшої аудиторії. Педро Паскаль знову зіграє Мандалорця, а Ґроґу стане центральною фігурою сюжету. Фільм має закріпити нову еру Star Wars поза сагами про Скайвокерів.

Історія іграшок 5 (19 червня)

Pixar повертається до своєї флагманської франшизи з темою протистояння іграшок сучасним технологіям. Новий антагоніст анімаційного фільму — це електронний ґаджет, який кидає виклик звичному світу Вуді та Базза. Стрічка націлена не лише на дітей, а й на дорослих глядачів, які виросли разом із серією.

Супердівчина (26 червня)

Фільм стане продовженням оновленого всесвіту DC після "Супермена" Джеймса Ґанна. Міллі Алкок зіграє більш бунтівну та незалежну версію криптонської героїні. Проєкт має закласти основу для розширення космічної лінії DC Studios.

Одіссея (17 липня)

Крістофер Нолан екранізує епос Гомера у своєму найамбітнішому проєкті, знятому виключно на плівку IMAX 70 мм. Метт Деймон грає Одіссея на його шляху додому, а Том Голланд, Енн Гетевей та Зендая грають його сина Телемаха, дружину Пенелопу та захисницю Афіну. Фільм називають найбільш очікуваним у 2026 році.

Людина-павук: Новий день (31 липня)

Marvel запускає нову трилогію з Томом Голландом, зосереджуючись на "вуличному" рівні історії Пітера Паркера. Повернення старих персонажів поєднується з більш камерним підходом до сюжету. Стрічка має оновити образ Людини-павука після космічних подій попередніх фаз MCU.

Месники: Судний день (18 грудня)

Перший фільм про Месників після "Кінця гри" об’єднує персонажів з різних куточків MCU. Центральним антагоністом стане Доктор Дум, а масштаб історії готує ґрунт для "Таємних війн". Це ключовий етап перезапуску франшизи та всієї кінематографічної стратегії Marvel.

Дюна: Частина третя (18 грудня)

Фінал трилогії Дені Вільнева переносить глядача на 12 років уперед після подій другої частини. Історія зосереджується на наслідках правління Пола Атрейдеса та його "священної війни". Фільм має завершити одну з найамбіційніших екранізацій наукової фантастики 21 століття.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Квентін Тарантіно назвав свій улюблений та найкращий фільм.

Також "Коментарі" писали про те, як фантастичні фільми передбачали 2025 рік.