Зима на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в морозный вечер

Подборка из 5 фильмов с зимней атмосферой, которые помогут выбрать, что посмотреть вечером зимой.

13 января 2026, 17:05
Когда за окном падает снег, а мороз заставляет оставаться дома, пора включить фильм с выразительной зимней атмосферой. Мы собрали пять лент, где холод, снег и заметили не просто декорацию, а важная часть истории. Эти зимние фильмы разные по жанру, поэтому каждый найдет свой идеальный вариант для просмотра зимнего вечера.

Зима на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в морозный вечер

Фильмы о зиме. Фото из открытых источников

"Послезавтра" (2004)

  • — Научная фантастика, экшн
  • — IMDb 6,5

Зима на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в морозный вечер - фото 2

Научно-фантастический экшн о глобальной климатической катастрофе, которая в считанные дни погружает мир в новый ледниковый период. Фильм сочетает зрелищные сцены с эмоциональной историей о выживании и родстве.

"Ледяное сердце" (2013)

  • — Детский, мюзикл
  • — IMDb 7,4

Зима на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в морозный вечер - фото 2

Анимационный хит Disney о сестрах, магии и силе принятия себя. Лента покорила зрителей зимней визуальной красотой, музыкой и теплым посылом о любви и семье.

"Нечто" (1982)

  • — Фантастика, ужасы
  • — IMDb 8,2

Зима на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в морозный вечер - фото 2

Культовый фантастический триллер Джона Карпентера, события которого разворачиваются на антарктической станции. Изоляция, мороз и паранойя создают напряженную атмосферу, держащую до финальных кадров.

"Реальная любовь" (2003)

  • — Комедия, мелодрама
  • — IMDb 7,5

Зима на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в морозный вечер - фото 2

Романтическая комедия, действие которой происходит в канун Рождества в заснеженном Лондоне. Несколько переплетенных историй напоминают, что даже зимой самым важным остается человеческое тепло.

"Мерзкая восьмерка" (2015)

  • — Вестерн, детектив
  • — IMDb 7,8

Зима на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в морозный вечер - фото 2

Камерный вестерн Квентина Тарантино, где герои застревают в метели в горной хижине. Снег и холод усиливают напряжение, превращая зимний фильм в психологическую игру с непредсказуемым финалом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал самые ожидаемые фильмы 2026 года.

Также "Комментарии" писали о 10 фильмах, которые удивят своей концовкой.



