Зима на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть в морозный вечер

Когда за окном падает снег, а мороз заставляет оставаться дома, пора включить фильм с выразительной зимней атмосферой. Мы собрали пять лент, где холод, снег и заметили не просто декорацию, а важная часть истории. Эти зимние фильмы разные по жанру, поэтому каждый найдет свой идеальный вариант для просмотра зимнего вечера.

Фильмы о зиме. Фото из открытых источников

"Послезавтра" (2004)

— Научная фантастика, экшн

— IMDb 6,5

Научно-фантастический экшн о глобальной климатической катастрофе, которая в считанные дни погружает мир в новый ледниковый период. Фильм сочетает зрелищные сцены с эмоциональной историей о выживании и родстве.

"Ледяное сердце" (2013)

— Детский, мюзикл

— IMDb 7,4

Анимационный хит Disney о сестрах, магии и силе принятия себя. Лента покорила зрителей зимней визуальной красотой, музыкой и теплым посылом о любви и семье.

"Нечто" (1982)

— Фантастика, ужасы

— IMDb 8,2

Культовый фантастический триллер Джона Карпентера, события которого разворачиваются на антарктической станции. Изоляция, мороз и паранойя создают напряженную атмосферу, держащую до финальных кадров.

"Реальная любовь" (2003)

— Комедия, мелодрама

— IMDb 7,5

Романтическая комедия, действие которой происходит в канун Рождества в заснеженном Лондоне. Несколько переплетенных историй напоминают, что даже зимой самым важным остается человеческое тепло.

"Мерзкая восьмерка" (2015)

— Вестерн, детектив

— IMDb 7,8

Камерный вестерн Квентина Тарантино, где герои застревают в метели в горной хижине. Снег и холод усиливают напряжение, превращая зимний фильм в психологическую игру с непредсказуемым финалом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал самые ожидаемые фильмы 2026 года.

Также "Комментарии" писали о 10 фильмах, которые удивят своей концовкой.