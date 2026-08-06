Жах у метро: чому Британія терміново забороняє плакати до нового фільму "Мумія"

У Великій Британії спалахнув гучний скандал довкола рекламної кампанії нового фільму жахів "Мумія" від режисера Лі Кроніна. Британський регулятор рекламних стандартів (ASA) офіційно заборонив розміщення постерів стрічки на зовнішніх носіях та в лондонському метрополітені після масових скарг пасажирів.

Скандальний постер фільму "Мумія" на станції лондонського метро. Фото: соцмережі / Warner Bros.

Причиною жорсткої заборони стали 30 офіційних звернень від громадян. На постері великим планом зображено обличчя дівчини із сірою знебарвленою шкірою, заплющеним заплилим оком та виразом повного знесилення під слоганом: "Деякі речі краще залишити похованими". На думку регулятора, попри намагання авторів створити образ давньої істоти, деталізація обличчя викликає чітку асоціацію з мертвою дитиною. Це спричиняє сильний психологічний стрес у перехожих, особливо у дітей.

Додатковим фактором стало те, що один із величезних рекламних білбордів опинився безпосередньо у зоні видимості дитячого садка, що є прямим порушенням норм.

Представники кінокомпанії Warner Bros. намагалися виправдатися, заявивши, що дизайн розроблявся відповідально, не містить сцен насильства, а зображена дівчина за сюжетом є дорослою. Проте регулятор виявився непохитним і зобов’язав негайно демонтувати всі рекламні щити в публічних місцях. При цьому відеоролики у стримінгових сервісах залишили без змін, оскільки вони мають вікові обмеження.

Регулятор зазначив, що студія має право повернути рекламу в публічні місця лише після того, як повністю змінить дизайн постерів на менш лякливий.

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