Ужас в метро: почему Британия срочно запрещает плакаты к новому фильму "Мумия"

В Великобритании разразился громкий скандал вокруг рекламной кампании нового фильма ужасов "Мумия" от режиссера Ли Кронина. Британский регулятор рекламных стандартов (ASA) официально запретил размещение постеров фильма на внешних носителях и в лондонском метрополитене после массовых жалоб пассажиров.

Скандальный постер фильма "Мумия" на станции лондонского метро. Фото: соцсети / Warner Bros.

Причиной жесткого запрета стали 30 официальных обращений граждан. На постере крупным планом изображено лицо девушки с серой обесцвеченной кожей, закрытым заплывшим глазом и выражением полного изнеможения под слоганом: "Некоторые вещи лучше оставить погребенными". По мнению регулятора, несмотря на попытки авторов создать образ древнего существа, детализация лица вызывает четкую ассоциацию с мертвым ребенком. Это влечет за собой сильный психологический стресс у прохожих, особенно у детей.

Дополнительным фактором стало то, что один из огромных рекламных билбордов оказался прямо в зоне видимости детского сада, что является прямым нарушением норм.

Представители кинокомпании Warner Bros. пытались оправдаться, заявив, что дизайн разрабатывался ответственно, не содержит сцен насилия, а изображенная девушка по сюжету является взрослой. Однако регулятор оказался непреклонен и обязал немедленно демонтировать все рекламные щиты в публичных местах. При этом видеоролики в стриминговых сервисах оставили без изменений, поскольку у них есть возрастные ограничения.

Регулятор отметил, что студия имеет право вернуть рекламу в публичные места только после того, как полностью сменит дизайн постеров на менее пугающий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о шокирующем заявлении Кэмерона: режиссер ищет замену "Аватару" для финала своей карьеры.



