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Від «Паразитів» до «Джокера»: найкращі фільми з «Оскара-2020», які варто подивитися сьогодні

Головні тріумфатори оскарівських перегонів: від глибоких психологічних драм та масштабних воєнних полотен до яскравого авторського кіно, яке варто переглянути сьогодні.

2 вересня 2026, 20:16
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Сергій Кречмаровський

Церемонія "Оскар" 2020 року подарувала кінематографу визначні стрічки. Через роки вони не втратили актуальності і добре підходять для вечірнього перегляду.

Від «Паразитів» до «Джокера»: найкращі фільми з «Оскара-2020», які варто подивитися сьогодні

Художня композиція, присвячена головним кінотріумфаторам 2020 року. Фото ШІ

  • "Паразити"(Parasite)
    Головне: чотири "Оскари", включаючи найкращий фільм та режисуру (Пон Чжун Хо).
    Сюжет: бідна сім'я Кімів хитрістю влаштовується працювати до багатіїв Паків.
    Чому варто подивитись: перший неангломовний фільм – тріумфатор головної номінації. Соціальна сатира з елементами чорної комедії та жорсткого трилера.

  • "Джокер" (Joker)
    Головне: перемоги в категоріях "Найкраща чоловіча роль" (Хоакін Фенікс) та "Найкраща музика" (Гільдур Ґуднадоттір).
    Сюжет: похмура драма про коміка Артура Флека, який під тиском жорстокого міста перетворюється на лиходія.
    Чому варто подивитися: глибокий авторський вислів із потужним перформансом Фенікса.

  • "1917"
    Головні нагороди: операторська робота, візуальні ефекти та звук.
    Сюжет: двоє британських солдатів під час Першої світової війни мають перетнути ворожу територію, щоб урятувати батальйон.
    Чому варто подивитися: повне занурення завдяки технічному рішенню: весь фільм майстерно змонтований так, щоб глядач відчував ефект безперервного кадру.

  • "Одного разу в... Голлівуді"
    Головний успіх: "Оскар" за чоловічу роль другого плану (Бред Пітт) та роботу художника-постановника.
    Сюжет: 1969 рік, Лос-Анджелес. Актор, що згасає, і його дублер шукають місце в мінливій індустрії.
    Чому варто подивитися: розслаблена атмосфера сонячної Каліфорнії та стильне освідчення в коханні кінематографу від Квентіна Тарантіно.


Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які культові фільми 2003-го варто подивитися сьогодні.



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