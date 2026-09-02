Від «Паразитів» до «Джокера»: найкращі фільми з «Оскара-2020», які варто подивитися сьогодні

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Сергій Кречмаровський
Церемонія "Оскар" 2020 року подарувала кінематографу визначні стрічки. Через роки вони не втратили актуальності і добре підходять для вечірнього перегляду.
Художня композиція, присвячена головним кінотріумфаторам 2020 року. Фото ШІ
"Паразити"(Parasite)
Головне: чотири "Оскари", включаючи найкращий фільм та режисуру (Пон Чжун Хо).
Сюжет: бідна сім'я Кімів хитрістю влаштовується працювати до багатіїв Паків.
Чому варто подивитись: перший неангломовний фільм – тріумфатор головної номінації. Соціальна сатира з елементами чорної комедії та жорсткого трилера.
"Джокер" (Joker)
Головне: перемоги в категоріях "Найкраща чоловіча роль" (Хоакін Фенікс) та "Найкраща музика" (Гільдур Ґуднадоттір).
Сюжет: похмура драма про коміка Артура Флека, який під тиском жорстокого міста перетворюється на лиходія.
Чому варто подивитися: глибокий авторський вислів із потужним перформансом Фенікса.
"1917"
Головні нагороди: операторська робота, візуальні ефекти та звук.
Сюжет: двоє британських солдатів під час Першої світової війни мають перетнути ворожу територію, щоб урятувати батальйон.
Чому варто подивитися: повне занурення завдяки технічному рішенню: весь фільм майстерно змонтований так, щоб глядач відчував ефект безперервного кадру.
"Одного разу в... Голлівуді"
Головний успіх: "Оскар" за чоловічу роль другого плану (Бред Пітт) та роботу художника-постановника.
Сюжет: 1969 рік, Лос-Анджелес. Актор, що згасає, і його дублер шукають місце в мінливій індустрії.
Чому варто подивитися: розслаблена атмосфера сонячної Каліфорнії та стильне освідчення в коханні кінематографу від Квентіна Тарантіно.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які культові фільми 2003-го варто подивитися сьогодні.