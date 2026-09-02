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От «Паразитов» до «Джокера»: лучшие фильмы с «Оскара-2020», которые стоит посмотреть сегодня

Главные триумфаторы оскаровской гонки: от глубоких психологических драм и масштабных военных полотен до яркого авторского кино, которое стоит пересмотреть сегодня.

2 сентября 2026, 20:16
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Сергій Кречмаровський

Церемония "Оскар" 2020 года подарила кинематографу выдающиеся ленты. Спустя годы они не потеряли актуальности и отлично подходят для вечернего просмотра.

От «Паразитов» до «Джокера»: лучшие фильмы с «Оскара-2020», которые стоит посмотреть сегодня

Художественная композиция, посвященная главным кинотриумфаторам 2020 года. Фото ИИ

  • "Паразиты" (Parasite)
    Главное: четыре "Оскара", включая лучший фильм и режиссуру (Пон Чжун Хо).
    Сюжет: бедная семья Ким хитростью устраивается на работу к богачам Пак.
    Почему стоит посмотреть: первый неанглоязычный фильм — триумфатор главной номинации. Социальная сатира с элементами черной комедии и жесткого триллера.

  • "Джокер" (Joker)
    Главное: победы в категориях "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшая музыка" (Хильдур Гуднадоуттир).
    Сюжет: мрачная драма о комике Артуре Флеке, который под давлением жестокого города превращается в злодея.
    Почему стоит посмотреть: глубокое авторское высказывание с мощным перформансом Феникса.

  • "1917"
    Главные награды: операторская работа, визуальные эффекты и звук.
    Сюжет: двое британских солдат во время Первой мировой войны должны пересечь вражескую территорию, чтобы спасти батальон.
    Почему стоит посмотреть: полное погружение благодаря техническому решению: весь фильм искусно смонтирован так, чтобы зритель ощущал эффект непрерывного кадра.

  • "Однажды в… Голливуде"
    Главный успех: "Оскар" за мужскую роль второго плана (Брэд Питт) и работу художника-постановщика.
    Сюжет: 1969 год, Лос-Анджелес. Угасающий актер и его дублер ищут место в меняющейся индустрии.
    Почему стоит посмотреть: расслабленная атмосфера солнечной Калифорнии и стильное признание в любви кинематографу от Квентина Тарантино.


Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие культовые фильмы 2003-го стоит посмотреть сегодня.



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