От «Паразитов» до «Джокера»: лучшие фильмы с «Оскара-2020», которые стоит посмотреть сегодня

Церемония "Оскар" 2020 года подарила кинематографу выдающиеся ленты. Спустя годы они не потеряли актуальности и отлично подходят для вечернего просмотра.

Художественная композиция, посвященная главным кинотриумфаторам 2020 года. Фото ИИ

"Паразиты" (Parasite)

Главное: четыре "Оскара", включая лучший фильм и режиссуру (Пон Чжун Хо).

Сюжет: бедная семья Ким хитростью устраивается на работу к богачам Пак.

Почему стоит посмотреть: первый неанглоязычный фильм — триумфатор главной номинации. Социальная сатира с элементами черной комедии и жесткого триллера.

"Джокер" (Joker)

Главное: победы в категориях "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшая музыка" (Хильдур Гуднадоуттир).

Сюжет: мрачная драма о комике Артуре Флеке, который под давлением жестокого города превращается в злодея.

Почему стоит посмотреть: глубокое авторское высказывание с мощным перформансом Феникса.

"1917"

Главные награды: операторская работа, визуальные эффекты и звук.

Сюжет: двое британских солдат во время Первой мировой войны должны пересечь вражескую территорию, чтобы спасти батальон.

Почему стоит посмотреть: полное погружение благодаря техническому решению: весь фильм искусно смонтирован так, чтобы зритель ощущал эффект непрерывного кадра.