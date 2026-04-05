Коли вийде 4 сезон аніме "Магічна битва": що відомо про продовження

Третій сезон популярного аніме "Магічна битва" завершився 12-м епізодом під назвою "Колонія Сендай". Для багатьох фанатів це стало несподіванкою, адже попередні сезони серіалу мали понад 20 серій. Однак творці офіційно підтвердили, що 59-й епізод став фіналом, а історія продовжиться у новому 4 сезоні, який отримав назву "Гра на винищення. Частина 2" (Jujutsu Kaisen: The Culling Game. Culling Game Part 2).

Дата виходу 4 сезону "Магічна битва"

Наразі студія MAPPA та продюсерська компанія Toho Animation не оголосили офіційної дати виходу четвертого сезону аніме "Магічна битва". У фіналі третього сезону глядачам лише показали повідомлення "продовження буде".

Причин для можливої паузи між сезонами аніме кілька. Нові сюжетні арки потребують складної анімації та масштабних бойових сцен, що збільшує час виробництва 4 сезону "Магічної битви". Крім того, студія MAPPA працює одразу над кількома великими проєктами, серед яких нова частина "Людина-бензопила — Арка Вбивць" та другий сезон "Батарея забуття".

Також на виробничий графік, а відповідно й на дату виходу нового сезону "Магічної битви", можуть вплинути зміни в режисерській команді після можливого відходу Шоти Госьозоно, який керував другим і третім сезонами.

Очікується, що нову інформацію про майбутнє Jujutsu Kaisen можуть оголосити у червні 2026 року під час спеціальної події до 15-річчя студії MAPPA. Саме тоді творці можуть назвати приблизну дату прем’єри 4 сезону аніме. За попередніми прогнозами, четвертий сезон "Магічної битви" може вийти не раніше зими 2027 року.

Про що буде 4 сезон аніме "Магічна битва"

Новий сезон продовжить одну з найнапруженіших сюжетних ліній серіалу арку "Гри на винищення". Чаклуни Вищої школи дзюдзюцу опиняться у ще небезпечніших сутичках із потужними противниками та зустрінуть нових союзників.

Фінал третього сезону адаптує приблизно 181-й розділ манги й натякає на події в Токійській колонії №2. Саме там глядачі зможуть побачити справжню силу Хакарі Кіндзі та нові масштабні битви.

У майбутніх епізодах також можуть отримати відповіді кілька ключових загадок історії: чому Ангел допоміг Мегумі, чи вдасться врятувати Цумікі Фушіґуро, а також чи зможуть герої звільнити Сатору Годжо з тюремного царства.

Манґа "Jujutsu Kaisen" завершилася на 271-му розділі, тому для екранізації аніме ще залишається значна частина сюжету. Це означає, що історія "Магічної битви" може продовжуватися ще кілька сезонів.

