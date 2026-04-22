В Японии мужчину посадили на 1,5 года в тюрьму за спойлеры к фильмам и аниме

В Японии суд принял решение по делу об авторских правах и приговорил 39-летнего владельца сайта Ватару Такеучи к полутора годам лишения свободы за публикацию подробных сюжетных пересказов фильмов и аниме. Кроме тюремного срока, мужчина также должен заплатить штраф в размере 1 миллиона иен (6300 долларов).

Кадры с аниме Overlord

Токийский окружной суд признал виновным Ватару Такеучи за публикацию спойлеров к фильмам и аниме. По данным следствия, на его сайте регулярно появлялись тексты, полностью пересказывавшие сюжет популярных лент и сериалов от начала до финала.

Иск подала японская антипиратская коалиция CODA от имени крупных медиакомпаний Kadokawa и Toho. В деле фигурировали материалы об аниме Overlord и фильме Godzilla Minus One.

Прокуроры утверждали, что столь детальные предания нарушали авторские права и могли уменьшать интерес зрителей к оригинальному контенту. По их мнению, после прочтения текстов со спойлерами часть аудитории уже не имела мотивации смотреть сам фильм, сериал или аниме.

Еще одним аргументом в суде против Такеучи стало то, что сайт зарабатывал на рекламе. По данным обвинения, ресурс получал значительные доходы от трафика, приносимого именно спойлерными материалами. Как пишет Tom's Hardware, Такеучи заработал более 38 миллионов иен (более 238 тысяч долларов) дохода от рекламы только в 2023 году.

