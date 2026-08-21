«Таємнича річка» та інші переможці «Оскара»: які культові фільми 2003-го варто переглянути сьогодні

76-та церемонія вручення премії "Оскар", що відбулася у 2004 році, вшановувала найкращі стрічки 2003 кінороку. Цей період увійшов до історії кінематографа як час грандіозних тріумфів, глибоких акторських робіт та стрічок, які назавжди змінили кіноіндустрію.

Жінка тримає статуетку «Оскар» на тлі глядацького залу / Фото: ШІ

Головні переможці "Оскара", які варто переглянути

"Володар перснів: Повернення короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King): головний тріумфатор вечора, який переміг в усіх 11 номінаціях, де був представлений, повторивши абсолютний рекорд "Титаніка". Епічний фінал трилогії Пітера Джексона здобув статуетку за "Найкращий фільм" і досі залишається недосяжним еталоном фентезійного кінематографа.

"Таємнича річка" (Mystic River): похмурий та глибокий детективний трилер Клінта Іствуда про дитячі травми, помсту й втрачену дружбу. Стрічка виборола одразу дві головні чоловічі акторські нагороди — "Оскар" за найкращу роль здобув Шон Пенн, а за роль другого плану — Тім Роббінс.

"Трудності перекладу" (Lost in Translation): камерна та дуже атмосферна драма Софії Копполи про випадкову зустріч двох самотніх американців у вечірньому Токіо. Фільм отримав "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій і подарував глядачам один із найяскравіших дуетів Білла Мюррея та Скарлетт Йоганссон.

"Холодна гора" (Cold Mountain): масштабна історична драма про війну та кохання, яка принесла Рене Зеллвегер "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. Фільм вражає сильним драматизмом та переконливою грою акторського складу.

Завдяки сильним сценаріям, майстерній режисурі та емоційній глибині ці фільми 2003 року чудово сприймаються і сьогодні, пропонуючи якісне та перевірене часом кіно.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про переможців "Оскара" 2003 року та які культові фільми варто переглянути сьогодні.



