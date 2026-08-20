Переможці "Оскара" 2003 року: які культові фільми варто переглянути сьогодні

75-та церемонія премії "Оскар", яка відбулася у 2003 році, стала однією з найбагатших на культові шедеври. Тоді за золоті статуетки змагалися картини, які назавжди змінили свої жанри.

Чоловіча рука зі статуеткою "Оскар" / Фото: згенеровано ШІ

Головні фаворити та тріумфатори

"Чикаго" (Chicago): легендарний мюзикл Роба Маршалла виборов 6 статуеток, включно з нагородою за "Найкращий фільм". Історія про злочин, шоу-бізнес та медійну славу в Джазову еру повернула популярність жанру мюзиклу у XXI столітті.

"Піаніст" (The Pianist): драма Романа Поланскі про виживання музиканта Владислава Шпільмана у варшавському гетто здобула нагороди за режисуру та сценарій. 29-річний Едрієн Броуді став наймолодшим актором, який отримав "Оскар" за головну чоловічу роль.

"Віднесені привидами" (Spirited Away): анімаційний шедевр Хаяо Міядзакі здобув статуетку як найкращий анімаційний фільм. Казка про дівчинку Тіхіро у світі духів досі вважається вершиною світової анімації.

Кіно, що увійшло в історію

Також серед переможців року варто виділити:

"Володар перснів: Дві вежі": виборов дві нагороди за візуальні ефекти та звук, остаточно встановивши нові стандарти для жанру фентезі.

"Години": драма про долі трьох жінок із різних епох, за роль у якій Ніколь Кідман отримала свій перший "Оскар".

"8 миля": культова драма з Емінемом, чий трек "Lose Yourself" став першою реп-композицією в історії, що здобула "Оскар".

Ці стрічки довели, що справжнє кіно залишається захопливим і через роки.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" публікував переможців "Оскара" 2002 року та розповідав, які культові фільми варто переглянути сьогодні.



