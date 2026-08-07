Секрети культового серіалу 90-х: ТОП фактів про Альфа, український дубляж та фінал, який обурив глядачів

Уявіть собі вечір 90-х років, коли біля екранів телевізорів збиралася вся родина, а з динаміків лунав безтурботний сміх і фірмовий гумор пухнастого прибульця з планети Мелмак. Згадуючи найвідоміші серіали 90-х років, неможливо оминути культову історію про Гордона Шамвея, якого весь світ полюбив під іменем Альф. Цей ситком став справжнім феноменом, але навколо його зйомок, озвучки та незапланованого фіналу досі точиться безліч обговорень.

Головний герой серіалу - прибулець Альф з планети Мелмак. Фото: кадр із серіалу ALF / NBC / IMDb

Феномен українського дубляжу та цифри серіалу

Ось ТОП фактів про легендарне шоу, які ви могли не знати. Серіал виходив на каналі NBC у 1986–1990 роках і налічує 4 сезони та 97 епізодів в оригінальному показі (через особливості поділу серій для синдикації у базах іноді фігурують цифри 100 або 102). В Україні серіал став народним улюбленцем завдяки трансляціям на телеканалі ICTV. Українська адаптація стала справді культовою завдяки блискучій роботі перекладача Олекси Негребецького та неповторному голосу актора Євгена Малухи, який подарував Альфу його знамениту харизму.

Пекельні зйомки та таємниці під підлогою

Проте за лаштунками комедії ховалася виснажлива праця. Головним ляльководом і голосом прибульця був творець шоу Пол Фаско, якому під піднятою на чотири фути підлогою допомагала ціла команда асистентів. У сценах, де Альф з'являвся у повний зріст, у костюмі ховався актор Міхай Месарош. Через складні декорації з люками у підлозі, які доводилося постійно переставляти, знімальні дні акторів Макса Райта та Енн Шедін нерідко тривали по 18 годин, створюючи величезну технічну та емоційну напругу.

Фінал, який змусив глядачів хвилюватися

Головна драма серіалу полягає в його фіналі, який справді викликав обурення глядачів. Останній епізод 4-го сезону під назвою "Consider Me Gone" планувався як кліфгенгер перед наступним сезоном: Альф отримує сигнал від одноплемінників, але на місці зустрічі його оточує спеціальна військова група Alien Task Force. Оскільки NBC не продовжив серіал на 5-й сезон, історія обірвалася на найгострішому місці, залишивши натяк на можливі експерименти над прибульцем. Лише через шість років вийшов повнометражний фільм “Проєкт Альф”, де глядачам нарешті пояснили, що герой уникнув трагічної долі та отримав офіційний статус.

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