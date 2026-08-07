Секреты культового сериала 90-х: ТОП фактов об "Альфе", украинском дубляже и финале, возмутившем зрителей

Представьте себе вечер 90-х годов, когда у экранов телевизоров собиралась вся семья, а из динамиков раздавался безмятежный смех и фирменный юмор пушистого пришельца с планеты Мелмак. Вспоминая самые известные сериалы 90-х годов, невозможно обойти культовую историю о Гордоне Шамвее, которого весь мир полюбил под именем Альф. Этот ситком стал настоящим феноменом, но вокруг его съемок, озвучки и незапланированного финала до сих пор идет множество обсуждений.

Главный герой сериала - пришелец Альф с планеты Мелмак. Фото: кадр из сериала ALF / NBC / IMDb

Феномен украинского дубляжа и цифры сериала

Вот ТОП фактов о легендарном шоу, которые вы могли не знать. Сериал выходил на канале NBC в 1986-1990 годах и насчитывает 4 сезона и 97 эпизодов в оригинальном показе (из-за особенностей раздела серий для синдикации в базах иногда фигурируют цифры 100 или 102). В Украине сериал стал народным любимцем благодаря трансляциям на телеканале ICTV. Украинская адаптация стала действительно культовой благодаря блестящей работе переводчика Олексы Негребецкого и неповторимому голосу актера Евгения Малухи, подарившего Альфу его знаменитую харизму.

Адские съемки и тайны под полом

Однако за кулисами комедии скрывался изнурительный труд. Главным кукловодом и голосом пришельца был создатель шоу Пол Фаско, которому под поднятым на четыре фута полом помогала целая команда ассистентов. В сценах, где Альф появлялся в полный рост, в костюме скрывался актер Михай Месарош. Из-за сложных декораций с люками в полу, которые приходилось постоянно переставлять, съемочные дни актеров Макса Райта и Энн Шедин нередко длились по 18 часов, создавая огромное техническое и эмоциональное напряжение.

Финал, заставивший зрителей волноваться

Главная драма сериала заключается в его финале, который действительно вызвал возмущение зрителей. Последний эпизод 4-го сезона под названием Consider Me Gone планировался как клиффхэнгер перед следующим сезоном: Альф получает сигнал от соплеменников, но на месте встречи его окружает специальная военная группа Alien Task Force. Поскольку NBC не продлил сериал на 5-й сезон, история оборвалась на самом остром месте, оставив намек на возможные эксперименты над пришельцем. Только через шесть лет вышел полнометражный фильм "Проект Альф", где зрителям наконец-то объяснили, что герой избежал трагической судьбы и получил официальный статус.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Британия срочно запрещает плакаты к новому фильму "Мумия".