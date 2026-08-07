Померлий Сем Нілл з'явиться у фільмі The Legend of Zelda: актор встиг знятися у посмертній ролі

Незважаючи на трагічну втрату голлівудської легенди, шанувальники Сема Нілла зможуть побачити його останнє втілення на великому екрані. Культовий актор, відомий за роллю доктора Алана Ґранта у франшизі "Світ Юрського періоду", зіграв у майбутньому ігровому фільмі за мотивами культової серії відеоігор The Legend of Zelda від Sony Pictures та Nintendo.

Актор Сем Нілл. Фото: Wikimedia Commons / Joshua Jensen (CC BY 2.0)

Як повідомляє видання IGN з посиланням на джерела Deadline, Нілл устиг завершити зйомки своїх сцен до того, як пішов із життя. Наразі творці стрічки тримають у суворій таємниці, якого саме персонажа всесвіту Hyrule втілив видатний артист. Загалом актор встиг віддати кінематографу понад пів століття, а його участь у фільмі за культовою грою стала справжнім сюрпризом для фанатів.

Новий акторський склад екранізації Zelda

Окрім інформації про посмертну появу Сема Нілла, творці кіноадаптації розкрили й інших учасників зоряного касту. Роль головного антагоніста серії — Ґанона (Ґанондарфа) — дісталася австралійському акторові Улі Латукефу. Також до проєкту приєдналися акторки Дайчен Лакмен (яка втілить образ Імпи) та Івонн Страховскі.

Головні ролі Лінка та принцеси Зельди у стрічці виконують молоді актори Бенджамін Еван Ейнсворт та Бо Брагасон. Режисерське крісло проєкту займає Вес Болл, відомий за франшизою "Той, що біжить лабіринтом" та фільмом "Планета мавп: Королівство".

Прем'єра довгоочікуваної екранізації The Legend of Zelda запланована на 30 квітня 2027 року.

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