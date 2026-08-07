Умерший Сэм Нилл появится в фильме The Legend of Zelda: актер успел сняться в своей последней роли

Несмотря на трагическую утрату голливудской легенды, поклонники Сэма Нилла смогут увидеть его последнее воплощение на большом экране. Культовый актер, известный по роли доктора Алана Гранта во франшизе "Мир Юрского периода", сыграл в будущем игровом фильме по мотивам культовой серии видеоигр The Legend of Zelda от Sony Pictures и Nintendo.

Актер Сэм Нилл. Фото: Wikimedia Commons / Joshua Jensen (CC BY 2.0)

Как сообщает издание IGN со ссылкой на источники Deadline, Нилл успел завершить съемки своих сцен до ухода из жизни. Сейчас создатели ленты держат в строгом секрете, какого именно персонажа вселенной Hyrule воплотил выдающийся артист. В целом актер отдал кинематографу более полувека, а его участие в фильме по культовой игре стало настоящим сюрпризом для фанатов.

Новый актерский состав экранизации Zelda

Кроме информации о посмертном появлении Сэма Нилла, создатели киноадаптации раскрыли и других участников звездного каста. Роль главного антагониста серии – Ганона (Ганондарфа) – досталась австралийскому актеру Ули Латукефу. Также к проекту присоединились актрисы Дичен Лакмэн (воплотившая образ Импы) и Ивонн Страховски.

Главные роли Линка и принцессы Зельды в ленте исполняют молодые актеры Бенджамин Эван Эйнсворт и Бо Брагасон. Режиссерское кресло проекта занимает Уэс Болл, известный по франшизе "Бегущий лабиринтом" и фильму "Планета обезьян: Королевство".

Премьера долгожданной экранизации The Legend of Zelda намечена на 30 апреля 2027 года.

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