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Переможці "Оскара" 2002 року: які культові фільми варто переглянути сьогодні

Згадуємо легендарну 74-ту церемонію вручення кінопремії та шедеври, які витримали випробування часом.

19 серпня 2026, 09:07
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Сергій Кречмаровський

Церемонія вручення премії "Оскар" у 2002 році увійшла в історію кінематографа як одна з найяскравіших та найдраматичніших. Вона не лише визначила головні кінотренди початку нового тисячоліття, а й подарувала світу стрічки, які досі залишаються еталоном режисури, акторської гри та візуальних ефектів. 

Переможці "Оскара" 2002 року: які культові фільми варто переглянути сьогодні

Жіноча рука зі статуеткою "Оскар" на церемонії вручення кінопремії / Фото: створено за допомогою ШІ

Важливо уточнити: хоча сама 74-та церемонія "Оскар" проходила у 2002 році, нагороди вручали за кінодосягнення та фільми, що вийшли у прокат у 2001 році.

Беззаперечним тріумфатором вечора стала біографічна драма "Ігри розуму" режисера Рона Говарда. Стрічка про геніального математика Джона Неша виборола чотири статуетки, включно з нагородами за "Найкращий фільм" та "Найкращу режисуру". Глибока історія про боротьбу з психічною хворобою та силу людського духу й сьогодні вражає своєю емоційною силою.

Справжньою сенсацією того року також стала перша частина масштабної трилогії Пітера Джексона "Володар перснів: Хранителі персня". Фільм здобув чотири "Оскари" у технічних та музичних номінаціях, започаткувавши нову епоху у жанрі фентезі та встановивши нові стандарти для візуальних ефектів у кіно.

Крім того, 74-та церемонія запам'яталася історичними перемогами в акторських категоріях. Дензел Вашингтон здобув статуетку за найкращу чоловічу роль у кримінальній драмі "Тренувальний день", а Галлі Беррі стала першою афроамериканкою, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Бал монстрів".

Переможці "Оскара" 2002 року довели, що справжнє кіно не має терміну придатності, і ці стрічки варто переглянути навіть через десятиліття.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про переможців премії "Оскар" 2001 року та про те, які культові фільми варто переглянути сьогодні.



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