Переможці "Оскара" 2001 року: які культові фільми варто переглянути сьогодні

73-тя церемонія вручення премії "Оскар", що відзначила найкращі стрічки 2000 року, стала справжнім зламом епох. Це був час, коли масштабні історичні епоси повертали колишню велич, касове кіно перетиналося з високим мистецтвом, а азійський кінематограф підкорював Захід. Згадуємо культові фільми "Оскара-2001", які й сьогодні дивляться на одному диханні.

Дві статуї Оскара біля червоної доріжки / Фото: ШІ

"Гладіатор" (Gladiator) — головний тріумфатор

Історична епопея Рідлі Скотта виборола 5 статуеток "Оскар", зокрема за "Найкращий фільм", а Рассел Кроу здобув нагороду за найкращу чоловічу роль. Історія генерала Максимуса, зрадженого та перетвореного на раба-гладіатора, відродила занепалий жанр пеплуму. Масштабні битви, саундтрек Ганса Ціммера та драматичне протистояння Кроу та Хоакіна Фенікса роблять цей фільм класикою.

"Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся" — революція жанру

Стрічка Енга Лі здобула 4 "Оскари", зокрема як "Найкращий міжнародний художній фільм". Східне бойове мистецтво, поєднане з глибокою поетичною драмою, завоювало світ. Це неймовірно красива історія про кохання, честь та внутрішню свободу, де хореографія боїв над бамбуковими лісами й досі залишається еталоном візуального мистецтва.

"Трафік" (Traffic) — майстерна драма

Трилер Стівена Содерберга також зібрав 4 "Оскари", виборовши нагороди за найкращу режисуру та найкращу чоловічу роль другого плану (Бенісіо дель Торо). Фільм досліджує жорстоку систему незаконного обігу наркотиків через кілька паралельних сюжетних ліній — від політиків у Вашингтоні до мексиканських поліцейських.

"Ерін Брокович" (Erin Brockovich) — тріумф Джулії Робертс

Біографічна драма принесла Джулії Робертс її бажаний "Оскар" за найкращу жіночу роль. Історія матері-одиначки без юридичної освіти, яка розпочинає війну проти корпорації-гіганта, що отруювала ґрунтові води, надихає й сьогодні. Це енергійне та дуже людське кіно про боротьбу за справедливість.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про переможців "Оскара" 2000 року та про те, які культові фільми варто переглянути сьогодні.









