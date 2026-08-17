Переможці "Оскара" 2000 року: які культові фільми варто переглянути сьогодні

Церемонія "Оскар" 2000 року (72-га за рахунком) підбивала підсумки кінематографічного 1999 року — одного з найпотужніших в історії кіно. Згадуємо головних переможців тієї ночі, які й сьогодні дивляться на одному подиху.

Дві статуї Оскара біля червоної доріжки / Фото: ШІ

"Краса по-американськи" (American Beauty) — "Найкращий фільм"

Історія про кризу середнього віку офісного працівника Лестера Бернема, який вирішує кардинально змінити своє життя. Стрічка виборола 5 статуеток "Оскар", зокрема за найкращий фільм, чоловічу роль (Кевін Спейсі) та режисуру (Сем Мендес).

Чому варто подивитися: це тонка драма з елементами чорного гумору про ілюзію ідеального життя та пошук краси у дрібницях.

Вердикт: обов'язково перегляньте дорослим поглядом — фільм відкриється по-новому.

"Матриця" (The Matrix) — тріумфатор у технічних номінаціях

Культова фантастика про хакера Нео, який дізнається, що реальність — це лише віртуальна симуляція. Стрічка забрала всі 4 "Оскари", на які була номінована (монтаж, візуальні ефекти, звук та монтаж звуку).

Чому варто подивитися: фільм зробив революцію у спецефектах (знаменитий bullet time) та постановці боїв, поєднавши філософію з екшеном.

Вердикт: переконайтеся, що навіть через 25 років спецефекти тут виглядають переконливіше за більшість сучасних блокбастерів.

"Правила виноробів" (The Cider House Rules) — сценарій та роль другого плану

Екранізація роману Джона Ірвінга про сироту Гомера, який шукає своє місце у світі. Здобула 2 "Оскари" (Майкл Кейн за роль другого плану та найкращий адаптований сценарій).

Чому варто подивитися: затишна та глибока драма про вибір, мораль і дорослішання.

Вердикт: ідеальне кіно для душевного вечора.

"Перерване життя"

72-га церемонія запам'яталася й іншими яскравими перемогами — зокрема, Анджеліна Джолі здобула статуетку за найкращу жіночу роль другого плану у драмі "Перерване життя".

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про справжній фінал "Ганнібала": що змінили в екранізації культового роману.



