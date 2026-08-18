Победители "Оскара" 2001 года: какие культовые фильмы стоит посмотреть сегодня

73-я церемония вручения премии "Оскар", отметившая лучшие ленты 2000 года, стала настоящим изломом эпох. Это было время, когда масштабные исторические эпосы возвращали былое величие, кассовое кино пересекалось с высоким искусством, а азиатский кинематограф покорял Запад. Упоминаем культовые фильмы "Оскара-2001", которые и сегодня смотрятся на одном дыхании.

Две статуи Оскара у красной дорожки / Фото: ИИ

"Гладиатор" (Gladiator) – главный триумфатор

Историческая эпопея Ридли Скотта завоевала 5 статуэток "Оскар", в том числе в номинации "Лучший фильм", а Рассел Кроу получил награду за лучшую мужскую роль. История генерала Максимуса, преданного и превращенного в раба-гладиатора, возродила забытый жанр пеплума. Масштабные сражения, саундтрек Ганса Циммера и драматическое противостояние Кроу и Хоакина Феникса делают этот фильм классикой.

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон" — революция жанра

Лента Энга Ли получила 4 "Оскара", в том числе в номинации "Лучший международный художественный фильм". Восточное боевое искусство, соединенное с глубокой поэтической драмой, завоевало мир. Это невероятно красивая история о любви, чести и внутренней свободе, где хореография боев над бамбуковыми лесами до сих пор остается эталоном визуального искусства.

"Траффик" (Traffic) – искусная драма

Триллер Стивена Содерберга также собрал 4 "Оскара", завоевав награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль второго плана (Бенисио дель Торо). Фильм исследует жестокую систему незаконного оборота наркотиков через несколько параллельных сюжетных линий – от политиков в Вашингтоне до мексиканских полицейских.

"Эрин Брокович" (Erin Brockovich) — триумф Джулии Робертс

Биографическая драма принесла Джулии Робертс ее желанный "Оскар" за лучшую женскую роль. История матери-одиночки без юридического образования, которая начинает войну против корпорации-гиганта, отравлявшей грунтовые воды, вдохновляет и сегодня. Это энергичное и очень человеческое кино о борьбе за справедливость.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о победителях "Оскара" 2000 года и о том, какие культовые фильмы стоит посмотреть сегодня.









