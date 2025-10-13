Осінь 2025: 10 найочікуваніших аніме, які варто подивитися прямо зараз

Зі зміною кольору листя та прохолодним осіннім повітрям настає новий сезон яскравих прем’єр аніме. Осінь 2025 року обіцяє глядачам один із найсильніших аніме-сезонів за останні роки, у якому будуть епічні битви, глибокі історії про кохання, гумор та драма.

ТОП 10 найочікуваніших аніме сезону осінь 2025

10 найгучніших аніме сезону осінь 2025, які варто подивитися

Сутінки за межами кінця світу

Дата виходу: 26 вересня

Жанри: наукова фантастика, фентезі

Аніме "Сутінки за межами кінця світу"

Філософське аніме про суспільство, яке стоїть на межі епохальних змін. Тут порушуються теми гендеру, раси, технологій штучного інтелекту та природи кохання, зокрема між людьми й машинами. Це естетичне і водночас глибоке аніме про те, як любов може залишатися незмінною у світі, який змінюється щосекунди.

Цей монстр хоче мене з’їсти

Дата виходу: 2 жовтня

Жанри: драма, романтика

Аніме "Цей монстр хоче мене з’їсти"

Хінако самотня школярка, яку переслідує власне минуле. Одного дня її життя перевертається, коли вона тоне у морі, проте дівчину рятує русалка. Але цей порятунок має свої умови: захист русалки триватиме лише доти, доки Хінако не стане ідеальною їжею.

Передайте м’ясо монстра, міледі!

Дата виходу: 3 жовтня

Жанри: фентезі, романтика

Аніме "Передайте м’ясо монстра, міледі!"

Нетривіальна історія про дворянку Мельфієра Маршалрейд з дивними вподобаннями. Під час нападу монстра її рятує "Кривавий герцог" Арістід Роджер де Ґалбрейт, і з цього починається темна романтична історія, у якій леді шукає не лише любов, а й прийняття.

Чи можу я дещо попросити?

Дата виходу: 3 жовтня

Жанри: комедія, драма

Аніме "Чи можу я дещо попросити?"

Під час балу принц не лише розриває заручини з нареченою на ім’я Скарлет, а й звинувачує її у злочині, якого вона не скоювала. Доведена до межі зрадою, Скарлет вивільняє свій гнів, завдаючи потужної помсти принцу та вельможам.

Тобі, Безсмертний (3 сезон)

Дата виходу: 4 жовтня

Жанри: пригоди, драма, фентезі

Аніме "Тобі, Безсмертний"

Безсмертна істота Фуші продовжує шукати сенс існування. Вона приймає різні форми та пізнає людство через зустрічі з різними людьми. У третьому сезоні історія обіцяє ще більше емоцій, філософських роздумів і зустрічей, що змінюють душу.

Молодша сестра мого друга — просто біда для мене!

Дата виходу: 4 жовтня

Жанри: комедія, шматочок життя, романтика

Аніме "Молодша сестра мого друга — просто біда для мене!"

Шкільна романтика з гумором і ніжністю. Молодша сестра друга постійно провокує головного героя, а він не може зрозуміти, чи це дратує його, чи навпаки зачаровує.

Сім’я шпигуна (3 сезон)

Дата виходу: 4 жовтня

Жанри: бойовик, комедія, драма

Аніме "Сім’я шпигуна"

Аніме "Сім'я шпигуна" складається зі шпигуна Лойда Форджера, його "дружини" Йор, яка працює професійною вбивцею та "дочки" Ані – телепатки. У новому сезоні вони намагаються жити звичайним життям, не розкриваючи своїх секретів.

Моя Академія Героїв (8 сезон)

Дата виходу: 4 жовтня

Жанри: екшн, пригоди, супергеройський

Аніме "Моя Академія Героїв"

Одне із найпопулярніших аніме сучасності підходить до фіналу. Мідорія та його друзі вступають у вирішальну битву. Це буде кульмінація, до якої фанати йшли багато років.

Ванпанчмен (3 сезон)

Дата виходу: 5 жовтня

Жанри: бойовик, комедія, супергеройський

Аніме "Ванпанчмен"

Сайтама, лисий герой, відомий тим, що перемагає будь-якого суперника одним ударом, продовжує свою подорож світом, наповненим дивними монстрами та надздібними істотами. Новий сезон обіцяє масштабні бої, гумор і філософію сили.

Мій статус вбивці явно перевершує статус героя

Дата виходу: 6 жовтня

Жанри: бойовик, пригоди, фентезі

Аніме "Мій статус вбивці явно перевершує статус героя"

Новий ісекай у якому Акіру Оду та його однокласників переносять у інший світ. У той час як більшість учнів отримують потужні здібності, Акіра отримує, здавалося б, посередні навички вбивці. Однак незабаром він виявляє, що його статус перевищує статус "героя", який вважається найсильнішою професією.

