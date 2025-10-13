Осень 2025: 10 самых ожидаемых аниме, которые стоит посмотреть прямо сейчас

Со сменой цвета листьев и прохладным осенним воздухом наступает новый сезон ярких премьер аниме. Осень 2025 года обещает зрителям один из сильнейших аниме-сезонов за последние годы, в котором будут эпические сражения, глубокие истории о любви, юморе и драма.

ТОП 10 самых ожидаемых аниме сезона осень 2025

10 самых громких аниме сезона осень 2025, которые стоит посмотреть

Сумерки за пределами конца света

Дата выхода: 26 сентября

Жанры: научная фантастика, фэнтези

Аниме "Сумерки за пределами конца света"

Философское аниме об обществе, стоящем на грани эпохальных перемен. Здесь поднимаются темы гендера, расы, технологий искусственного интеллекта и природы любви, в том числе между людьми и машинами. Это эстетическое и одновременно глубокое аниме о том, как любовь может оставаться неизменной в меняющемся мире ежесекундно.

Этот монстр хочет меня съесть

Дата выхода: 2 октября

Жанры: драма, романтика

Аниме "Этот монстр хочет меня съесть"

Хинако одинокая школьница, преследующая собственное прошлое. Однажды ее жизнь переворачивается, когда она тонет в море, но девушку спасает русалка. Но это спасение имеет свои условия: защита русалки будет продолжаться до тех пор, пока Хинако не станет идеальной пищей.

Передайте мясо монстру, миледи!

Дата выхода: 3 октября

Жанры: фэнтези, романтика

Аниме "Передайте мясо монстру, миледи!"

Нетривиальная история о дворянке Мельфиере Маршалрейд со странными предпочтениями. Во время нападения монстра ее спасает "Кровавый герцог" Аристид Роджер де Галбрейт, и с этого начинается темная романтическая история, в которой леди ищет не только любовь, но и принятие.

Могу я попросить ещё кое-что?

Дата выхода: 3 октября

Жанры: комедия, драма

Аниме "Могу я попросить ещё кое-что?"

Во время бала принц не только разрывает помолвку с невестой по имени Скарлет, но и обвиняет ее в преступлении, которое она не совершала. Доведенная до предела изменой, Скарлетт освобождает свой гнев, нанося мощную месть принцу и вельможам.

Для тебя, Бессмертный (3 сезон)

Дата выхода: 4 октября

Жанры: приключения, драма, фэнтези

Аниме "Для тебя, Бессмертный"

Бессмертное существо Фуши продолжает находить смысл существования. Она принимает разные формы и познает человечество через встречи с разными людьми. В третьем сезоне история обещает еще больше эмоций, философских размышлений и встреч, изменяющих душу.

Младшая сестра моего друга – просто беда для меня!

Дата выхода: 4 октября

Жанры: комедия, кусочек жизни, романтика

Аниме "Младшая сестра моего друга – просто беда для меня!"

Школьная романтика с юмором и нежностью. Младшая сестра друга постоянно провоцирует главного героя, а он не может понять, раздражает ли это, или наоборот очаровывает.

Семья шпиона (3 сезон)

Дата выхода: 4 октября

Жанры: боевик, комедия, драма

Аниме "Семья шпиона"

Аниме "Семья шпиона" состоит из шпиона Ллойда Форджера, его "жены" Йор, которая работает профессиональной убийцей и "дочки" Ани – телепатки. В новом сезоне они пытаются жить обычной жизнью, не раскрывая своих секретов.

Моя Академия Героев (8 сезон)

Дата выхода: 4 октября

Жанры: экшн, приключения, супергеройский

Аниме "Моя Академия Героев"

Одно из самых популярных аниме современности подходит к финалу. Мидория и его друзья вступают в решающее сражение. Это будет кульминация, к которой фанаты шли много лет.

Ванпанчмен (3 сезон)

Дата выхода: 5 октября

Жанры: боевик, комедия, супергеройский

Аниме "Вонпанчмен"

Сайтама, лысый герой, известный тем, что побеждает любого соперника одним ударом, продолжает свое путешествие по миру, наполненному странными монстрами и сверхспособными существами. Новый сезон сулит масштабные бои, юмор и философию силы.

Мой статус убийцы очевидно превосходит статус героя

Дата выхода: 6 октября

Жанры: боевик, приключения, фэнтези

Аниме "Мой статус убийцы явно превосходит статус героя"

Новый исекай в котором Акиру Оду и его одноклассников переносят в мир иной. В то время как большинство учащихся получают мощные способности, Акира получает, казалось бы, посредственные навыки убийцы. Однако вскоре он обнаруживает, что его статус превышает статус "героя", считающегося сильнейшей профессией.

