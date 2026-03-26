Новий трейлер до серіалу "Гаррі Поттер" породив хвилю мемів (ФОТО)
Новий трейлер до серіалу "Гаррі Поттер" породив хвилю мемів (ФОТО)

HBO показала перший тизер серіалу "Гаррі Поттер" з новим акторським складом. Найбільше мемів у мережі викликав образ Северуса Снейпа.

26 березня 2026, 15:15
Slava Kot

Перший тизер майбутнього серіалу "Гаррі Поттер" викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Після публікації короткого відео користувачі активно обговорюють новий акторський склад і діляться численними мемами.

Новий трейлер до серіалу "Гаррі Поттер" породив хвилю мемів (ФОТО)

Новий трейлер серіалу "Гаррі Поттер" викликав хвилю мемів

25 березня HBO показала перший трейлер серіалу про юного чарівника. У ньому глядачам представили нових акторів, які втілять знайомих персонажів. Роль Гаррі Поттера виконує Домінік Маклафлін, Рона Візлі зіграє Аластер Стаут, а Герміону Ґрейнджер — Арабелла Стентон.

У відео можна побачити знайомі фанатам локації, зокрема будинок родини Дурслів, вулиці Лондона та школу чарівництва Гоґвортс. 

Однак найбільше обговорень викликав актор Паапа Ессієду, який у новій екранізації зіграє професора Северуса Снейпа. Його поява в трейлері стала приводом для численних мемів, зокрема через різницю між образом персонажа в книгах, попередніх фільмах і новій адаптації.

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Новий трейлер до серіалу ”Гаррі Поттер” породив хвилю мемів (ФОТО) - фото 2

Оригінальна кіносерія про Гаррі Поттера завершилася у 2011 році виходом другої частини фільму "Гаррі Поттер та дари смерті". Новий серіал має стати масштабною телевізійною адаптацією всієї книжкової саги. За планом творців, проєкт триватиме близько десяти років і дозволить більш детально екранізувати події кожної книги.

Прем’єру першого сезону серіалу "Гаррі Поттер" заплановано на 25 грудня 2026 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що фанати "Гаррі Поттера" критикують перший трейлер серіалу: що з ним не так. Шанувальники звертають увагу на тон серіалу, а також акторський склад.

Також "Коментарі" писали про перший кадр зі зйомок серіалу про Гаррі Поттера.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
