Новий трейлер до серіалу "Гаррі Поттер" породив хвилю мемів (ФОТО)

Перший тизер майбутнього серіалу "Гаррі Поттер" викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Після публікації короткого відео користувачі активно обговорюють новий акторський склад і діляться численними мемами.

Новий трейлер серіалу "Гаррі Поттер" викликав хвилю мемів

25 березня HBO показала перший трейлер серіалу про юного чарівника. У ньому глядачам представили нових акторів, які втілять знайомих персонажів. Роль Гаррі Поттера виконує Домінік Маклафлін, Рона Візлі зіграє Аластер Стаут, а Герміону Ґрейнджер — Арабелла Стентон.

У відео можна побачити знайомі фанатам локації, зокрема будинок родини Дурслів, вулиці Лондона та школу чарівництва Гоґвортс.

Однак найбільше обговорень викликав актор Паапа Ессієду, який у новій екранізації зіграє професора Северуса Снейпа. Його поява в трейлері стала приводом для численних мемів, зокрема через різницю між образом персонажа в книгах, попередніх фільмах і новій адаптації.

Оригінальна кіносерія про Гаррі Поттера завершилася у 2011 році виходом другої частини фільму "Гаррі Поттер та дари смерті". Новий серіал має стати масштабною телевізійною адаптацією всієї книжкової саги. За планом творців, проєкт триватиме близько десяти років і дозволить більш детально екранізувати події кожної книги.

Прем’єру першого сезону серіалу "Гаррі Поттер" заплановано на 25 грудня 2026 року.

