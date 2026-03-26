Новый трейлер к сериалу "Гарри Поттер" породил волну мемов (ФОТО)

Первый тизер предстоящего сериала Гарри Поттер вызвал бурную реакцию в социальных сетях. После публикации короткого видео пользователи активно обсуждают новый актерский состав и делятся многочисленными мемами.

Новый трейлер сериала "Гарри Поттер" вызвал волну мемов

25 марта HBO показала первый трейлер сериала о юном волшебнике. В нем зрителям представили новых актеров, олицетворяющих знакомых персонажей. Роль Гарри Поттера исполняет Доминик Маклафлин, Рона Уизли сыграет Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер – Арабелла Стентон.

В видео можно увидеть знакомые фанатам локации, в частности дом семьи Дурслив, улицы Лондона и школу волшебства Хогвартс.

Однако больше обсуждений вызвал актер Паапа Эссиеду, который в новой экранизации сыграет профессора Северуса Снейпа. Его появление в трейлере стало поводом для многочисленных мемов, в частности, из-за разницы между образом персонажа в книгах, предыдущих фильмах и новой адаптации.

Оригинальная киносерия о Гарри Поттере завершилась в 2011 году выходом второй части фильма "Гарри Поттер и дары смерти". Новый сериал должен стать масштабной телевизионной адаптацией всей книжной саги. По плану создателей проект будет длиться около десяти лет и позволит более подробно экранизировать события каждой книги.

Премьера первого сезона сериала "Гарри Поттер" запланирована на 25 декабря 2026 года.

