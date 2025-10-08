Netflix випустив насичений екшеном трейлер 4 сезону "Відьмака" (ВІДЕО)



















Netflix презентував офіційний трейлер четвертого сезону популярного серіалу "Відьмак", який обіцяє ще більше екшену, монстрів і драматичних подій на Континенті. Це перший сезон, у якому роль Геральта з Рівії виконує Ліам Гемсворт, який замінив Генрі Кавілла після трьох сезонів.

Netflix випустив трейлер 4 сезону "Відьмака"

У новому трейлері 4 сезону "Відьмака" показано, як Геральт протистоїть жахливим створінням і зловісним ворогам, вирушаючи разом зі своєю новою компанією на пошуки Цірі (Фрея Аллан). Героїня опинилася в центрі боротьби за владу на Континенті, а її доля стала ключем до балансу між хаосом і порядком.

До акторського складу повертаються Аня Чалотра у ролі Єннефер з Венгерберга та Джої Бейті як бард Лютик. Також до серіалу приєднався Лоуренс Фішберн, який зіграє загадкового союзника відьмака на ім’я Регіс.

Події четвертого сезону розгортаються після масштабної війни, що змінила Континент. Геральт, Єннефер і Цірі розділені обставинами, проте кожен із них шукає шлях до возз’єднання. На шляху герої стикаються не лише з ворогами, а й із моральними виборами, які можуть змінити долю світу.

"Щось змінюється на цьому Континенті", — попереджає Єннефер у трейлері.

Трейлер 4 сезону "Відьмака" обіцяє, що глядачі побачать нову динаміку між персонажами, масштабні битви, магічних істот і темні сили, серед яких головний антагоніст Вільгефорц (Махеш Джаду).

Дивіться трейлер онлайн 4 сезону серіалу "Відьмак":

Netflix підтвердив, що 4-й сезон серіалу стане передостаннім, а п’ятий буде фінальним. У цьому сезоні Ліам Гемсворт уперше постане в ролі Геральта, і саме йому доведеться провести історію до її завершення.

Серіал, заснований на циклі романів Анджея Сапковського, залишається однією з найуспішніших фентезі-франшиз на Netflix, зібравши мільйони переглядів у всьому світі.

Прем’єра 4 сезону "Відьмака" відбудеться 30 жовтня 2025 року на платформі Netflix.

