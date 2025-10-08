logo

BTC/USD

122210

ETH/USD

4449.66

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Netflix выпустил насыщенный экшеном трейлер 4 сезона "Ведьмака" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Netflix выпустил насыщенный экшеном трейлер 4 сезона "Ведьмака" (ВИДЕО)

Netflix презентовал трейлер 4 сезона "Ведьмака". В нем новый Геральт, которого играет Лиам Хемсворт.

8 октября 2025, 17:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot








Netflix презентовал официальный трейлер четвертого сезона популярного сериала "Ведьмак", обещающий еще больше экшена, монстров и драматических событий на Континенте. Это первый сезон, в котором роль Геральта из Ривии исполняет Лиам Хемсворт, заменивший Генри Кавилла после трех сезонов.

Netflix выпустил насыщенный экшеном трейлер 4 сезона "Ведьмака" (ВИДЕО)

Netflix выпустил трейлер 4 сезона "Ведьмака"

В новом трейлере 4 сезона "Ведьмака" показано, как Геральт противостоит ужасным созданиям и зловещим врагам, отправляясь вместе со своей новой компанией на поиски Цири (Фрея Аллан). Героиня очутилась в центре борьбы за власть на Континенте, а ее судьба стала ключом к балансу между хаосом и порядком.

В актерский состав возвращаются Аня Чалотра в роли Йеннифер из Венгерберга и Джои Бейти как бард Лютик. Также к сериалу присоединился Лоуренс Фишберн, сыграющий загадочного союзника ведьмака по имени Регис.

События четвертого сезона разворачиваются после масштабной войны, изменившей Континент. Геральт, Йеннифер и Цири разделены обстоятельствами, однако каждый из них ищет путь к воссоединению. По пути герои сталкиваются не только с врагами, но и с моральными выборами, которые могут изменить судьбу мира.

"Что-то меняется на этом Континенте", — предупреждает Йеннифер в трейлере.

Трейлер 4 сезона "Ведьмака" обещает, что зрители увидят новую динамику между персонажами, масштабные битвы, магических существ и темные силы, среди которых главный антагонист Вильгефорц (Махеш Джаду).

Смотрите трейлер онлайн 4 сезона сериала "Ведьмак":

Netflix подтвердил, что 4 сезон сериала станет предпоследним, а пятый будет финальным. В этом сезоне Лиам Хемсворт впервые предстанет в роли Геральта, и именно ему придется провести историю до ее завершения.

Сериал, основанный на цикле романов Анджея Сапковского, остается одним из самых успешных фэнтези-франшиз на Netflix, собрав миллионы просмотров по всему миру.

Премьера 4 сезона "Ведьмака" состоится 30 октября 2025 года на платформе Netflix.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 самых ожидаемых сериалах октября: от "Оно" до нового "Ведьмака".

Также "Комментарии" писали о самых ожидаемых сериалах 2025 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HK9dU6JIroU
Теги:

Новости

Все новости